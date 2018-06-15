Иранцы с марокканцами собираются на петербургском стадионе под песни и кричалки

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В Петербурге сотни болельщиков уже собираются около стадиона на Крестовском острове, где сегодня встретятся сборные Ирана и Марокко. До игры еще несколько часов, поэтому пока никто никуда не торопится.Фанаты обеих команд спокойно идут по направлению к стадиону «Санкт-Петербург». Останавливаются, чтобы пообщаться друг с другом, вместе проскандировать кричалки или спеть песню.Очередей к пунктам досмотра нет. И, как отмечают любители футбола, организация чемпионата мира в Петербурге проходит на высшем уровне. Несмотря на довольно строгие меры безопасности., болельщик сборной Марокко, выпускник Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии: «Вообще я не узнаю Питер, не узнаю Россию. Всё стало прекрасно. Насчет организация — вообще класс! Даже мои друзья, которые первый раз здесь, были удивлены. Всё положительно, всё само собой идет, даже полиция не смотрит. Вы молодец, Россия. Отлично».Тем временем те, кто не попал на стадион, уже занимают места в барах и в фан-зоне на Конюшенной площади. Начало матча Марокко — Иран сегодня в 18:00.