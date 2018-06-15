    Трамп заявил о «хорошей химии» с Ким Чен Ыном

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    Трамп заявил о «хорошей химии» с Ким Чен Ыном

    Трамп заявил о «хорошей химии» с Ким Чен Ыном

    Трамп заявил о «хорошей химии» с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном возникла «хорошая химия».

    Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    Дональд Трамп: «Между нами возникла хорошая химия».

    Глава США пояснил, что они с северокорейским коллегой «очень хорошо поладили». По его словам, теперь у него «фантастичные отношения» с КНДР. После этого Трамп добавил, что «собирается звонить в Северную Корею» в ближайшее воскресенье.

    Кроме того, президент США еще раз повторил, что денуклеаризация КНДР начнется очень скоро.

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    Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

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