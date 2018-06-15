Трамп заявил, что скоро может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил в эфире телеканала Fox, что его встреча с Владимиром Путиным возможна.
О скорой встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеканалу Fox.
Корреспондент: «Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?»
Дональд Трамп, президент США: «Мы можем. И это началось».
Американский президент также повторил свои слова о том, что, по его мнению, Россию следует вернуть в состав G8.
Ранее Владимир Путин отметил, что рассчитывает на конструктивную встречу с американским лидером. Он также объяснил, что лидеры двух стран до сих пор не могут провести двусторонний саммит из-за «ожесточенной внутриполитической борьбы в США».
Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече пока нет.
Ранее в ходе саммита G7 Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть снова принята в «большую восьмерку». Также СМИ писали, что в ходе закрытых встреч с другими лидерами «семерки» американский лидер якобы назвал Крым российским и заявил, что Украина — самое коррумпированное государство в мире.
Корреспондент: «Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?»
Дональд Трамп, президент США: «Мы можем. И это началось».
Американский президент также повторил свои слова о том, что, по его мнению, Россию следует вернуть в состав G8.
Ранее Владимир Путин отметил, что рассчитывает на конструктивную встречу с американским лидером. Он также объяснил, что лидеры двух стран до сих пор не могут провести двусторонний саммит из-за «ожесточенной внутриполитической борьбы в США».
Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече пока нет.
Ранее в ходе саммита G7 Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть снова принята в «большую восьмерку». Также СМИ писали, что в ходе закрытых встреч с другими лидерами «семерки» американский лидер якобы назвал Крым российским и заявил, что Украина — самое коррумпированное государство в мире.
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