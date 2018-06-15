    В Москве на лавке возле причала нашли женщину с ножевым ранением

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    В Москве на лавке возле причала нашли женщину с ножевым ранением

    В Москве на лавке возле причала нашли женщину с ножевым ранением

    Раненную ножом женщину обнаружили возле реки на юге Москвы.

    Полиция разыскивает двух неизвестных — выходцев с Кавказа, которые напали на женщину.

    Один из мужчин ударил жертву ножом в грудь, после чего оба злоумышленника скрылись, сообщил источник в полиции агентству «Москва».

    Инцидент произошел на Нагатинской набережной. Раненую обнаружили прохожие и вызвали скорую и полицию.

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