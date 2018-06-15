В Москве на лавке возле причала нашли женщину с ножевым ранением

Раненную ножом женщину обнаружили возле реки на юге Москвы.
Полиция разыскивает двух неизвестных — выходцев с Кавказа, которые напали на женщину.
Один из мужчин ударил жертву ножом в грудь, после чего оба злоумышленника скрылись, сообщил источник в полиции агентству «Москва».
Инцидент произошел на Нагатинской набережной. Раненую обнаружили прохожие и вызвали скорую и полицию.
Один из мужчин ударил жертву ножом в грудь, после чего оба злоумышленника скрылись, сообщил источник в полиции агентству «Москва».
Инцидент произошел на Нагатинской набережной. Раненую обнаружили прохожие и вызвали скорую и полицию.
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