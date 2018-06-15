В семье убитой в Новокузнецке женщины остались пятеро детей

Детей убитой бывшим мужем жительницы Новокузнецка отправят в
социально-реабилитационный центр, сообщили в администрации Кемеровской области.
Пятеро детей, трое из них несовершеннолетние, остались без матери — 42-летней жительницы Новокузнецка, погибшей в пятницу от рук бывшего мужа, который после этого покончил с собой, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Из сообщения администрации Кемеровской области: «В семье остались пятеро детей: двое совершеннолетних детей от первого брака и трое младших детей, которые остались сиротами. Есть бабушка по линии отца. В настоящее время с родственниками работают сотрудники социальной защиты и опеки Новокузнецка».
Власти решают вопрос о дальнейшей судьбе младших детей. До этого момента они будут находиться в социально-реабилитационном центре.
Напомним, что этим утром в Новокузнецке вооруженный ружьем мужчина пришел на работу к своей бывшей жене и застрелил ее, после чего покончил с собой. Накануне между супругами возник конфликт: женщина отказала отцу навестить детей.
Из сообщения администрации Кемеровской области: «В семье остались пятеро детей: двое совершеннолетних детей от первого брака и трое младших детей, которые остались сиротами. Есть бабушка по линии отца. В настоящее время с родственниками работают сотрудники социальной защиты и опеки Новокузнецка».
Власти решают вопрос о дальнейшей судьбе младших детей. До этого момента они будут находиться в социально-реабилитационном центре.
Напомним, что этим утром в Новокузнецке вооруженный ружьем мужчина пришел на работу к своей бывшей жене и застрелил ее, после чего покончил с собой. Накануне между супругами возник конфликт: женщина отказала отцу навестить детей.
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