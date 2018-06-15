    Москвичам пообещали потепление до 26 градусов в выходные

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Москвичам пообещали потепление до 26 градусов в выходные

    Москвичам пообещали потепление до 26 градусов в выходные

    Москвичам пообещали потепление до 26 градусов в выходные
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • В ближайшие дни в Москве сохранится прохладная погода, а к выходным воздух прогреется до плюс 24–25 градусов.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки инициатива в атмосфере над столичным регионом перейдет к антициклону. Облаков станет немного, осадки полностью прекратятся, но ветер хотя и слабый, сохранится с северного направления.

    Поэтому сегодня ночью температура понизится до 7–9 градусов в Москве и до 5–10 градусов по области. Завтра днем в столице столбик термометра с трудом преодолеет 20-градусную отметку, что примерно на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

    Однако к выходным — 16 и 17 июня — в Москве потеплеет, воздух прогреется до 24–26 градусов. В субботу в столице будет плюс 23–25 градусов, в воскресенье — плюс 24–26. Осадков не ожидается, передает агентство «Москва».

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