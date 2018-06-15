    Чайка: спать спокойно Яше Браудеру не дадим

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    • Фото: РИА Новости / Reuters
    Чайка: спать спокойно Яше Браудеру не дадим

    Чайка: спать спокойно Яше Браудеру не дадим

    Чайка: спать спокойно Яше Браудеру не дадим
  • Фото: РИА Новости / Reuters

    • Генпрокурор РФ заявил, что будет добиться от Интерпола международного розыска финансиста Уильяма Браудера.

    Юрий Чайка назвал Браудера преступником и напомнил, что в России его заочно осудили за неуплату налогов.

    При этом генпрокурор РФ сообщил, что в ближайшее время РФ предпримет «мощные шаги на международной арене» для задержания Браудера.

    Юрий Чайка, генпрокурор РФ: «Браудер — преступник, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует. Я думаю, в ближайшие время более мощные ходы на международной арене будут сделаны со стороны РФ. Мы спать спокойно Яше Браудеру не дадим».

    Также Чайка заявил, что за Браудером стоят спецслужбы, в том числе американские и британские, и отметил, что в Москве «понимают, с кем сейчас вступили в единоборство», передает «Интерфакс».

    Напомним, в России сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно осужден на девять лет лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

    смотретьФинансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России
    Финансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России
    А в конца мая Браудер был задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако после допроса инвестора отпустили. В испанских правоохранительных органах объяснили, что запрос России на арест Браудера не имеет надлежащей юридической силы. Сам же финансит заявил, что его освобождению способствовала рекомендация генерального секретаря Интерпола в Лионе.

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