Чайка: спать спокойно Яше Браудеру не дадим

Генпрокурор РФ заявил, что будет добиться от Интерпола международного розыска финансиста Уильяма Браудера.
Юрий Чайка назвал Браудера преступником и напомнил, что в России его заочно осудили за неуплату налогов.
При этом генпрокурор РФ сообщил, что в ближайшее время РФ предпримет «мощные шаги на международной арене» для задержания Браудера.
Юрий Чайка, генпрокурор РФ: «Браудер — преступник, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует. Я думаю, в ближайшие время более мощные ходы на международной арене будут сделаны со стороны РФ. Мы спать спокойно Яше Браудеру не дадим».
Также Чайка заявил, что за Браудером стоят спецслужбы, в том числе американские и британские, и отметил, что в Москве «понимают, с кем сейчас вступили в единоборство», передает «Интерфакс».
Напомним, в России сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно осужден на девять лет лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.
А в конца мая Браудер был задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако после допроса инвестора отпустили. В испанских правоохранительных органах объяснили, что запрос России на арест Браудера не имеет надлежащей юридической силы. Сам же финансит заявил, что его освобождению способствовала рекомендация генерального секретаря Интерпола в Лионе.
При этом генпрокурор РФ сообщил, что в ближайшее время РФ предпримет «мощные шаги на международной арене» для задержания Браудера.
Юрий Чайка, генпрокурор РФ: «Браудер — преступник, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует. Я думаю, в ближайшие время более мощные ходы на международной арене будут сделаны со стороны РФ. Мы спать спокойно Яше Браудеру не дадим».
Также Чайка заявил, что за Браудером стоят спецслужбы, в том числе американские и британские, и отметил, что в Москве «понимают, с кем сейчас вступили в единоборство», передает «Интерфакс».
Напомним, в России сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно осужден на девять лет лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.
А в конца мая Браудер был задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако после допроса инвестора отпустили. В испанских правоохранительных органах объяснили, что запрос России на арест Браудера не имеет надлежащей юридической силы. Сам же финансит заявил, что его освобождению способствовала рекомендация генерального секретаря Интерпола в Лионе.
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