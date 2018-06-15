Предсказания колдуна, кота и букмекеров: каков расклад сил в ЧМ-2018

Ставший уже знаменитым кот Ахилл из Эрмитажа сегодня предсказал итог встречи команд Марокко и Ирана. Изначально пушистый оракул был не слишком настроен на работу, сотрудники музея пресекли десяток попыток к бегству. Но в результате он
все-таки сделал выбор, подойдя к миске с флагом Ирана.
Предсказаниями делятся не только животные. Не обходится и без участия потусторонних сил.
Колдуны, гадалки, роботы, звери, ученые, эксперты — что общего между ними? Конечно, футбол. Мода на футбольных оракулов пошла с 2008 года, когда на чемпионате Европы осьминог Пауль тешил публику, почти безошибочно указывая команду-победителя.
Спрут уже умер, но дело его живо. Сотни животных по всему миру раз в два года получают корм из мисок с флажками. Интересно, что самые раскрученные оракулы в большинстве своем угадали исход первого матча нынешнего мундиаля. Кот Ахилл из питерского Эрмитажа указал, что Россия победит Саудовскую Аравию, выдра Гарри и кролик Пушок из Сочи тоже угадали. И иркутский енот и сурикаты в британском Стаффордшире тоже поставили на Россию. Ошиблись только бегемоты из калининградского зоопарка. Они пророчили ничью.
Ничейный результат со счетом 2:2 предрекала и шаманка Кожетта Ахметжанова. В том, каким образом рассыпались ее магические камни, она разглядела скорый подъем отечественного футбола, но на этом чемпионате пока не видит Россию в финале.
Кожетта Ахметжанова, шаманка: «Мне почему-то показывает, что Бразилия идет. Бразилия. И на чемпионате мира в этом году может выйти Аргентина. Вот две команды, которые будут идти в это».
Как передает комментатор НТВ Марат Сетдиков, еще один известный предсказатель — Антонио Васкес, больше известный как «великий колдун Мексики» тоже называет Бразильцев главными фаворитами.
Антонио Васкес, колдун: «Сборная Мексики далеко пройдет. Я этого хочу, значит, так тому и быть. Кетцалькоатль, Кетсалькоатль, Кетсалькоатль».
Если говорить о вере болельщиков в нашу сборную, то больше 80% ставок в букмекерских конторах накануне матча с Саудовской Аравией были как раз на победу российской команды. На то, что она выйдет в 1/8, кто-то очень азартный поставил миллион. Может быть, он тоже поверил какому-нибудь предсказателю. Те же букмекеры оценивают шансы России победить в чемпионате в 1,5–2%. Больше всего ставок на выход в финал собирает сборная Бразилии, также хорошо ставят на Германию и Францию, высоко котируется и Аргентина.
Выходит, разного рода оракулы не так уж далеки от истины. И шаманы с колдунами, и еноты с оленями делают схожие предсказания с букмекерами, которыми все-таки движет больше математика. Остается надеяться, что перед финальной игрой над одной из мисок, предлагаемой какой-нибудь зверюшке, будет российский триколор.
Спрут уже умер, но дело его живо. Сотни животных по всему миру раз в два года получают корм из мисок с флажками. Интересно, что самые раскрученные оракулы в большинстве своем угадали исход первого матча нынешнего мундиаля. Кот Ахилл из питерского Эрмитажа указал, что Россия победит Саудовскую Аравию, выдра Гарри и кролик Пушок из Сочи тоже угадали. И иркутский енот и сурикаты в британском Стаффордшире тоже поставили на Россию. Ошиблись только бегемоты из калининградского зоопарка. Они пророчили ничью.
Ничейный результат со счетом 2:2 предрекала и шаманка Кожетта Ахметжанова. В том, каким образом рассыпались ее магические камни, она разглядела скорый подъем отечественного футбола, но на этом чемпионате пока не видит Россию в финале.
Кожетта Ахметжанова, шаманка: «Мне почему-то показывает, что Бразилия идет. Бразилия. И на чемпионате мира в этом году может выйти Аргентина. Вот две команды, которые будут идти в это».
Как передает комментатор НТВ Марат Сетдиков, еще один известный предсказатель — Антонио Васкес, больше известный как «великий колдун Мексики» тоже называет Бразильцев главными фаворитами.
Антонио Васкес, колдун: «Сборная Мексики далеко пройдет. Я этого хочу, значит, так тому и быть. Кетцалькоатль, Кетсалькоатль, Кетсалькоатль».
Если говорить о вере болельщиков в нашу сборную, то больше 80% ставок в букмекерских конторах накануне матча с Саудовской Аравией были как раз на победу российской команды. На то, что она выйдет в 1/8, кто-то очень азартный поставил миллион. Может быть, он тоже поверил какому-нибудь предсказателю. Те же букмекеры оценивают шансы России победить в чемпионате в 1,5–2%. Больше всего ставок на выход в финал собирает сборная Бразилии, также хорошо ставят на Германию и Францию, высоко котируется и Аргентина.
Выходит, разного рода оракулы не так уж далеки от истины. И шаманы с колдунами, и еноты с оленями делают схожие предсказания с букмекерами, которыми все-таки движет больше математика. Остается надеяться, что перед финальной игрой над одной из мисок, предлагаемой какой-нибудь зверюшке, будет российский триколор.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
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