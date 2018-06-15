    Зелёный шар НТВ завоевал бронзу PromaxBDA

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    Зелёный шар НТВ завоевал бронзу PromaxBDA

    Зелёный шар НТВ завоевал бронзу PromaxBDA

    Зелёный шар НТВ завоевал бронзу PromaxBDA

    Визуальное оформление межпрограммного пространства телеканала НТВ завоевало третье место в международном конкурсе в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA в номинации TOTAL PACKAGE ART DIRECTION AND DESIGN CHANNEL IMAGE, ON-AIR ONLY.

    В представленных на суд жюри роликах главным героем выступил зеленый шар НТВ, как символ телеканала, который соединяет транслируемые программы и форматы. Его визуальное оформление и декорации меняются в зависимости от времен года, праздников и других событий, которыми живет страна. Шар можно увидеть и в колоритных пейзажах русской зимы, и расцветающим к 8 марта.

    Также НТВ презентовал плашки, анонсирующие программы телеканала, куда органично вписался не только зеленый шар, но и все известные ведущие НТВ.

    Весь промо-стиль основывается на сферической форме и концепции магнетизма. Зелёный шар НТВ стал центром притяжения, геометрическим и идеологическим. Новое визуальное и эфирное оформление телеканала НТВ разработано службой НТВ-дизайн.

    Напомним, новое эфирное оформление на НТВ появилось в сентябре 2016 года в рамках смены общей стратегии, направленной на снижение агрессивного контента в эфире канала и создание новых качественных проектов, рассчитанных на широкую аудиторию 18+. Тогда же на канале вышел ID-ролик, в котором впервые за 9 лет в оформление НТВ вернулся зелёный шар, как символ перезапуска канала и преемственности его истории.

    Премия PromaxBDA — самая престижная в мире награда в области телевизионного маркетинга и дизайна. В ней участвуют крупнейшие мировые телеканалы, такие как CNN, ВВС, NBC, Discovery, Fox, Disney и другие. НТВ выдвигает свои работы на конкурс с 2000 года, за это время телекомпания получила уже более 30 наград.

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