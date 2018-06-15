Матвиенко сорвала голос, болея за сборную России

Спикер Совета Федерации заявила, что потрясена результатом матча между сборными России и Саудовской Аравии.
Валентина Матвиенко заявила, что в матче открытия чемпионата мира российская сборная сделала болельщикам настоящий подарок, ведь победы с преимуществом в пять мячей никто не ожидал.
Также спикер Совфеда призналась, что сорвала голос, когда смотрела матч и переживала за сборную России, передает «Интерфакс».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Такого подарка, какой нам сделала наша национальная сборная по футболу, никто не ожидал. Все думали: ну хоть бы на один гол выиграли. Пять-ноль — потрясающая победа, потрясающее открытие. Вчера я голос сорвала, но обошлось без валидола».
Также Матвиенко заявила, что сборная уже одержала «историческую победу», и выразила надежду на то, что российская команда сможет выйти из группы.
Напомним, матч открытия чемпионата мира накануне состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Сборная России переиграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу со сборной Египта, который пройдет 19 июня в Петербурге.
Также спикер Совфеда призналась, что сорвала голос, когда смотрела матч и переживала за сборную России, передает «Интерфакс».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Такого подарка, какой нам сделала наша национальная сборная по футболу, никто не ожидал. Все думали: ну хоть бы на один гол выиграли. Пять-ноль — потрясающая победа, потрясающее открытие. Вчера я голос сорвала, но обошлось без валидола».
Также Матвиенко заявила, что сборная уже одержала «историческую победу», и выразила надежду на то, что российская команда сможет выйти из группы.
Напомним, матч открытия чемпионата мира накануне состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Сборная России переиграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу со сборной Египта, который пройдет 19 июня в Петербурге.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
Комментарии