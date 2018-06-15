Во Франции поставили диагноз арестованному художнику Павленскому

«Бредовые навязчивые идеи» и «пограничное расстройство личности» стали основаниями для продления ареста российскому художнику Петру Павленскому, который с октября прошлого года содержится под стражей во Франции.
Текст постановления о продлении меры пресечения, в котором сообщается диагноз россиянина Петра Павленского, оказался в распоряжении BBC.
Ранее стало известно, что судья Натали Тюрке бессрочно продлила срок ареста российскому художнику Петру Павленскому, обвиняемому во Франции в поджоге здания банка. Суда он ожидает в тюрьме Флери-Мерожи.
Павленский был задержан в ночь на 16 октября 2017 года после очередного перформанса — на этот раз во Франции, где он получил политическое убежище, бежав от уголовного преследования в России. Павленскому предъявили обвинение в «угрожающем жизни людей повреждении имущества с использованием взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ». Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.
В России Павленский получил известность после того, как зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.
Ранее стало известно, что судья Натали Тюрке бессрочно продлила срок ареста российскому художнику Петру Павленскому, обвиняемому во Франции в поджоге здания банка. Суда он ожидает в тюрьме Флери-Мерожи.
Павленский был задержан в ночь на 16 октября 2017 года после очередного перформанса — на этот раз во Франции, где он получил политическое убежище, бежав от уголовного преследования в России. Павленскому предъявили обвинение в «угрожающем жизни людей повреждении имущества с использованием взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ». Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.
В России Павленский получил известность после того, как зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.
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