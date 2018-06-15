    Поклонская пригласила Трампа в Крым

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    • Фото: Наталья Поклонская / facebook.com
    Поклонская пригласила Трампа в Крым

    Поклонская пригласила Трампа в Крым

    Поклонская пригласила Трампа в Крым
  • Фото: Наталья Поклонская / facebook.com

    • Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.

    По мнению парламентария, посетив полуостров, Трамп смог бы показать всему миру, что является политиком, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость». Об этом Поклонская заявила, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что глава США якобы назвал Крым российским на ужине с лидерами G7.

    Наталья Поклонская: «Президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Этим он покажет всему миру, что является самостоятельным, порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова „демократия“, „справедливость“ и „смелость“».

    Поклонская также раскритиковала американских политиков, отказавшихся дать оценку высказываниям своего президента. По ее словам, тем самым они «совсем далеко ушли от Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости».

    Наталья Поклонская: «Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов».

    смотретьСлова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Слова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на два анонимных дипломатических источника, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.

    В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.

    На Украине сообщения американских СМИ назвали сплетнями и заявили, что не будут на них реагировать.

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