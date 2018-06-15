Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы и
экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.
По мнению парламентария, посетив полуостров, Трамп смог бы показать всему миру, что является политиком, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость». Об этом Поклонская заявила, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что глава США якобы назвал Крым российским на ужине с лидерами G7.
Наталья Поклонская: «Президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Этим он покажет всему миру, что является самостоятельным, порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова „демократия“, „справедливость“ и „смелость“».
Поклонская также раскритиковала американских политиков, отказавшихся дать оценку высказываниям своего президента. По ее словам, тем самым они «совсем далеко ушли от Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости».
Наталья Поклонская: «Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов».
Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на два анонимных дипломатических источника, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.
На Украине сообщения американских СМИ назвали сплетнями и заявили, что не будут на них реагировать.
Наталья Поклонская: «Президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Этим он покажет всему миру, что является самостоятельным, порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова „демократия“, „справедливость“ и „смелость“».
Поклонская также раскритиковала американских политиков, отказавшихся дать оценку высказываниям своего президента. По ее словам, тем самым они «совсем далеко ушли от Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости».
Наталья Поклонская: «Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов».
Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на два анонимных дипломатических источника, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.
На Украине сообщения американских СМИ назвали сплетнями и заявили, что не будут на них реагировать.
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