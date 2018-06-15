    МИД Украины отказался реагировать на слова Трампа про Крым

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    МИД Украины отказался реагировать на слова Трампа про Крым

    МИД Украины отказался реагировать на слова Трампа про Крым

    Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев не станет реагировать на сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским.

    По словам представителя ведомства, Украина никогда не реагирует на сплетни, тем более что и сам Белый дом не стал комментировать эту ситуацию, сообщает «112 Украина».

    Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД Украины: «Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них».

    смотретьСлова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Слова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на анонимные дипломатические источники, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.

    В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.

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