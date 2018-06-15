МИД Украины отказался реагировать на слова Трампа про Крым

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев не станет реагировать на сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским.
По словам представителя ведомства, Украина никогда не реагирует на сплетни, тем более что и сам Белый дом не стал комментировать эту ситуацию, сообщает «112 Украина».
Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД Украины: «Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них».
Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на анонимные дипломатические источники, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.
Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД Украины: «Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них».
Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на анонимные дипломатические источники, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.
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