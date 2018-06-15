Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку

Исторический процесс завершился в Иркутске: в суде решилась судьба памятника адмиралу Колчаку. Некоторые горожане посчитали участника Гражданской войны недостойным монумента. Под сомнения поставили даже его достижения как исследователя Севера.

8 Иркутск

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Заседание суда было похоже на урок истории. Предмет спора — единственный в России памятник адмиралу Александру Колчаку. 26 жителей Иркутска выступили подали иск, в котором потребовали памятник снести.



Колчак — фигура неоднозначная. Ученый, исследователь Севера, флотоводец, руководитель Белого движения — споры по его личности не утихают и сегодня. Многие винят его в гибели тысячи офицеров. Инициаторы иска заявляют, что памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а адмирал Колчак таковым не являлся. Историки же призывают воспринимать Колчака как символ окончания Гражданской войны.



Памятник установили к 130-летию Колчака около Знаменского монастыря на берегу Ангары, на месте предполагаемого расстрела. За это время он стал городской достопримечательностью, посмотреть на монумент приезжают десятки туристов со всей России. По замыслу скульптора, на постаменте красноармеец и белогвардеец в знак примирения опускают ружья.



Прийти к согласию в этом деле стороны так и не смогли. Судьбу медного Колчака определил суд, который постановил отказать в удовлетворении иска о сносе памятника.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Захара Акопова.



