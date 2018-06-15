Масштабное ДТП в Томске: грузовик смял 10 машин и перевернулся

Правоохранители Томска начали проверку по факту крупного ДТП, которое на несколько часов парализовало движение в городе. Жертв удалось избежать чудом. Грузовик на большой скорости собрал больше десяти машин, после чего перевернулся сам.

2 грузовики

ДТП

Томск

Кадры с видеорегистратора сейчас тщательно изучают следователи: большегруз, не сбавляя газа, пересекает проезжую часть и вылетает на встречную полосу. Хоть и попытался водитель в какой-то момент «проскочить» вереницу авто по обочине, но остановить неуправляемый КамАЗ смог лишь после столкновения с препятствием.



Владельцам и пассажирам легковушек врачи экстренно оказали необходимую помощь. Шесть человек госпитализировали, среди них — 3-летний ребенок. Одного из пострадавших спасателям пришлось вызволять из салона с помощью гидравлического оборудования.



Что касается причин аварии, одна из основных версий — отказ тормозов. В ближайшее время будут готовы результат экспертизы на наличие в крови виновника ДТП алкоголя. Тщательно исследуют и его транспортное средство на неисправности. Сыщики, оперативно прибывшие на место ЧП, не исключают, что грузовик мог выйти на рейс неподготовленным и без прохождения технического осмотра.



У большинства пострадавших медики диагностировали травмы средней тяжести. Сам водитель отделался ушибами, но вот головной боли ему не избежать. Сразу после дачи объяснений патрульным ему придется решать вопрос о возмещении ущерба. Подсчитать его предстоит страховым агентом, но эксперты уже говорят о шестизначной сумме.