Полиция вышла на защиту жителей Коми от голодных медведей

В Печоре (Республика Коми) инспекторы вынуждены патрулировать улицы, чтобы оградить жителей от встречи с диким зверем. Дело в том, что там небывалую активность проявляют медведи. Выходить к людям животных вынуждает голод.
Вышедший на дорогу медведь заставил стражей порядка изрядно понервничать. Не найдя понимания, зверь отступил от патрульной машины и заглянул в обычную иномарку. Такова суровая реальность города Печоры.
Местный житель: «Машина не нравится? Видишь, он к тем машинам подходит, откуда его кормит. Ой, какой красавец!»
Местные жители назвали происходящее нашествием медведей. Хищники облюбовали пригородный поселок и ведут себя, словно настоящие хозяева тайги. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как зверь бродит по детской площадке, не реагирует ни на крики, ни на лай собак. Путь ему преградил экипаж полиции. Включив на машине спецсигналы, стражи порядка заставили косолапого уйти обратно в лес.
Стрелять в медведя полицейским запрещено, если он не угрожает жизни человека, поэтому приходиться инспекторам сопровождать хищников. Если поначалу такое единение с дикой природой горожан так умиляло, что вылазки животных приезжали снимать на видео даже из соседних населенных пунктов, то теперь люди не на шутку обеспокоены. Причиной такой активности зверей охотники называют прикорм местными жителями.
Вот как выглядит самая настоящая медвежья услуга. Автолюбители по доброте душевной делятся с хищником едой, на трассе образуется затор, а уходить животное не торопится. Тем временем люди, живущие в частных домах и содержащие скот, просят защитить их от незваных гостей. Если раньше косолапые совершали набеги только ночью, то теперь гуляют по улицам средь бела дня.
Власти предупредили, что такие игры с дикими животными могут плохо закончатся, и приняли радикальные меры. На экстренном совещании было решено хозяев тайги, которые вышли к людям, будут усыплять и вывозить подальше от населенного пункта. Вот только они после пробуждения могут вернуться к своим кормильцам.
Местный житель: «Машина не нравится? Видишь, он к тем машинам подходит, откуда его кормит. Ой, какой красавец!»
Местные жители назвали происходящее нашествием медведей. Хищники облюбовали пригородный поселок и ведут себя, словно настоящие хозяева тайги. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как зверь бродит по детской площадке, не реагирует ни на крики, ни на лай собак. Путь ему преградил экипаж полиции. Включив на машине спецсигналы, стражи порядка заставили косолапого уйти обратно в лес.
Стрелять в медведя полицейским запрещено, если он не угрожает жизни человека, поэтому приходиться инспекторам сопровождать хищников. Если поначалу такое единение с дикой природой горожан так умиляло, что вылазки животных приезжали снимать на видео даже из соседних населенных пунктов, то теперь люди не на шутку обеспокоены. Причиной такой активности зверей охотники называют прикорм местными жителями.
Вот как выглядит самая настоящая медвежья услуга. Автолюбители по доброте душевной делятся с хищником едой, на трассе образуется затор, а уходить животное не торопится. Тем временем люди, живущие в частных домах и содержащие скот, просят защитить их от незваных гостей. Если раньше косолапые совершали набеги только ночью, то теперь гуляют по улицам средь бела дня.
Власти предупредили, что такие игры с дикими животными могут плохо закончатся, и приняли радикальные меры. На экстренном совещании было решено хозяев тайги, которые вышли к людям, будут усыплять и вывозить подальше от населенного пункта. Вот только они после пробуждения могут вернуться к своим кормильцам.
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