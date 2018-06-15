Полицейский избил байкера, покалечившего челябинского дядю Стёпу

Превысил ли инспектор ГИБДД из Челябинска должностные полномочия — на этот вопрос предстоит ответить следователям в рамках проверки. Сотрудники СК сейчас изучают запись регистратора, на которой полицейский избивает мотоциклиста. Это произошло сразу после аварии, в которую он и его напарник попали, по сути, по вине байкера, за которым вели погоню.
Понятно, что даже тот факт, что ДТП вполне могло закончится трагедией, не оправдывает стража порядка, но сослуживцы встали на его защиту. Что грозит автоинспектору за такую несдержанность, выясняла корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Запись регистратора в СК предоставил очевидец. Автомобилист посчитал, что она может кардинально изменить ход проверки, которую сыщики начали по факту дорожного инцидента. На кадрах видно, как полицейский избивает байкера. Да так, что его пытаются оттащить очевидцы ДТП. Впрочем, уже точно известно, что вызвало такой гнев инспектора.
На кадрах, которые сняла уличная камера наблюдения, видно, как байкер лавирует в потоке машин. Следом едет мотобатальон ГИБДД. Инспекторы требуют немедленно остановиться. Нарушитель лишь прибавляет газ. В объектив другой камеры попал финал погони. Полицейский уже было догнал лихача, а дальше байкер не вписался в поворот и вылетел на трамвайные пути. Мотоцикл стража порядка, ехавшего следом, занесло на разлившемся масле: не справился с управлением. А его напарник решил прямо на месте аварии проучить нарушителя. Видимо, за все сразу — и за погоню, и за разбившегося сослуживца. Эта несдержанность может стоить ему работы, говорят в СК. Ведь это явно превышение должностных полномочий.
Избитый байкер — 32-летний Дмитрий Парфиненко, завсегдатай мотофестивалей, поклонник экстремальных видов спорта. Управлял байком без номеров — собственно, из-за этого и привлек внимание инспекторов. На его страничке в соцсети есть фото, как он вместе с приятелями покоряет горный спуск, на котором установлена табличка «Трасса закрыта».
А вот полицейского, который из-за байкера попал в аварию, знает весь город и многие интернет-пользователи. Около месяца назад Денис Мирасов стал героем многочисленных мемов. В Сети его прозвали челябинский Дядя Стёпа. Инспектор мотовзвода не смог проехать мимо маленького велосипедиста, у которого слетела цепь. Полицейский помог и стал героем пабликов.
В результате аварии Денис Мирасов получил переломы обеих ног и руки и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в госпитале под наблюдением медиков. Байкер отделался сломанными пальцами. Что касается второго инспектора челябинского мотовзвода, то ему грозит не только увольнение, но и до 10 лет лишения свободы. По факту инцидента в управлении ГИБДД параллельно проводят свою служебную проверку.
Запись регистратора в СК предоставил очевидец. Автомобилист посчитал, что она может кардинально изменить ход проверки, которую сыщики начали по факту дорожного инцидента. На кадрах видно, как полицейский избивает байкера. Да так, что его пытаются оттащить очевидцы ДТП. Впрочем, уже точно известно, что вызвало такой гнев инспектора.
На кадрах, которые сняла уличная камера наблюдения, видно, как байкер лавирует в потоке машин. Следом едет мотобатальон ГИБДД. Инспекторы требуют немедленно остановиться. Нарушитель лишь прибавляет газ. В объектив другой камеры попал финал погони. Полицейский уже было догнал лихача, а дальше байкер не вписался в поворот и вылетел на трамвайные пути. Мотоцикл стража порядка, ехавшего следом, занесло на разлившемся масле: не справился с управлением. А его напарник решил прямо на месте аварии проучить нарушителя. Видимо, за все сразу — и за погоню, и за разбившегося сослуживца. Эта несдержанность может стоить ему работы, говорят в СК. Ведь это явно превышение должностных полномочий.
Избитый байкер — 32-летний Дмитрий Парфиненко, завсегдатай мотофестивалей, поклонник экстремальных видов спорта. Управлял байком без номеров — собственно, из-за этого и привлек внимание инспекторов. На его страничке в соцсети есть фото, как он вместе с приятелями покоряет горный спуск, на котором установлена табличка «Трасса закрыта».
А вот полицейского, который из-за байкера попал в аварию, знает весь город и многие интернет-пользователи. Около месяца назад Денис Мирасов стал героем многочисленных мемов. В Сети его прозвали челябинский Дядя Стёпа. Инспектор мотовзвода не смог проехать мимо маленького велосипедиста, у которого слетела цепь. Полицейский помог и стал героем пабликов.
В результате аварии Денис Мирасов получил переломы обеих ног и руки и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в госпитале под наблюдением медиков. Байкер отделался сломанными пальцами. Что касается второго инспектора челябинского мотовзвода, то ему грозит не только увольнение, но и до 10 лет лишения свободы. По факту инцидента в управлении ГИБДД параллельно проводят свою служебную проверку.
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