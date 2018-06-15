В России открылся первый музей коров

В России официально открылся первый музей коров. Он находится в городе Россошь Воронежской области.
Коллекция музея начала формироваться еще в 2013 году по инициативе генерального директора одного из местных сельхозпредприятий. В настоящий момент в нее входит более 830 собранных в разных странах экспонатов. Все они изображают коров, изготовленных из разных материалов: хрусталя, дерева, металла, керамики, муранского стекла, оникса, нефрита, кристаллов Сваровски.
На выставке также представлены 40 коров-копилок и обширная коллекция черно-пестрой посуды. Здесь же можно увидеть собрание авторских коров, каждая из которых сделана в единственном экземпляре, и одно из самых больших собраний миниатюр международной художественной акции CowParade, передает «Интерфакс».
На выставке также представлены 40 коров-копилок и обширная коллекция черно-пестрой посуды. Здесь же можно увидеть собрание авторских коров, каждая из которых сделана в единственном экземпляре, и одно из самых больших собраний миниатюр международной художественной акции CowParade, передает «Интерфакс».
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