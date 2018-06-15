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    Голый украинец с цветами прервал выступление Тимошенко

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    • Фото: Hanna Denysenko / facebook.com
    Голый украинец с цветами прервал выступление Тимошенко

    Голый украинец с цветами прервал выступление Тимошенко

    Голый украинец с цветами прервал выступление Тимошенко
  • Фото: Hanna Denysenko / facebook.com

    • Курьезный инцидент с полуголым мужчиной произошел во время выступления Юлии Тимошенко в Киеве.

    Неизвестный мужчина беспрепятственно поднялся на сцену во время выступления Тимошенко на форуме «Новый курс Украины», который организовала ее партия. Прервав речь лидера «Батькивщины», мужчина вручил Тимошенко букет цветов, обнялся с ней и заявил: «Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Мы хотим в Европу».

    После этого мужчина неожиданно снял футболку и быстро оголил свой торс, на котором красовались надпись «Новый курс Украины» и направленная вниз стрелка. Затем непрошенный гость спокойно удалился со сцены.

    Тимошенко отреагировала на инцидент смехом, а потом заявила, что этот «экспромт оживит форум», сообщает «Украинская правда».

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