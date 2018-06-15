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    Букмекеры сообщают о патриотических ставках на ЧМ-2018. букмекеры, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБукмекеры сообщают о патриотических ставках на ЧМ-2018

    Букмекеры сообщают о патриотических ставках на ЧМ-2018

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    Букмекеры сообщают о патриотических ставках на ЧМ-2018

    Букмекеры сообщают о патриотических ставках на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Российские букмекеры предсказали рекордный объем ставок на матчи чемпионата мира по футболу.

      Представители отрасли рассказали РБК, что на игры турнира они ожидают принять ставок на 300 миллиардов рублей. Оборот букмекерских контор уже вырос в 2–3 раза по сравнению с обычным временем, особенно активны болельщики стали за неделю до мундиаля. Больше всего ставят на победу Аргентины, Бразилии или Германии.

      Также букмекеры рассказывают о растущем объеме патриотических ставок. 70% клиентов считают, что российская сборная выйдет из группы, а от 5 до 10% и вовсе ставят на то, что наша команда станет чемпионом мира.

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