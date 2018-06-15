Песков рассказал о впечатлениях Путина от игры сборной России

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пожелал российским футболистам успеха после разгрома Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент после игры позвонил наставнику сборной Станиславу Черчесову и поздравил его с победой. При этом, по словам Пескова, Путин подчеркнул, что «главные игры еще впереди».
Что же касается игры с Саудовской Аравией, то от нее, рассказал Песков, у президента остались «положительные впечатления».
Напомним, матч открытия чемпионата мира накануне состоялся на стадионе «Лужники». Встреча с Саудовской Аравией закончилась победой российской команды со счетом 5:0.
Теперь подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу со сборной Египта. Встреча пройдет 19 июня в Петербурге.
Что же касается игры с Саудовской Аравией, то от нее, рассказал Песков, у президента остались «положительные впечатления».
Напомним, матч открытия чемпионата мира накануне состоялся на стадионе «Лужники». Встреча с Саудовской Аравией закончилась победой российской команды со счетом 5:0.
Теперь подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу со сборной Египта. Встреча пройдет 19 июня в Петербурге.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
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