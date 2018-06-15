    Брифинг Марии Захаровой

    В Кремле не поверили, что Трамп признал Крым российским

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    В Кремле не поверили, что Трамп признал Крым российским

    В Кремле не поверили, что Трамп признал Крым российским

    В Кремле не поверили, что Трамп признал Крым российским
  • Фото: Reuters © 2018

    • Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался дать оценку сообщениям СМИ о том, что Трамп признал Крым российским, так как ставит под сомнение их достоверность.

    Отвечая на вопрос CNN, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не склонны доверять сообщениям СМИ о том, что президент США Дональд Трамп в ходе закрытых встреч в ходе G7 заявил, что Крым является российским.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Такое количество лживых новостей, фейкньюс, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько это достоверно».

    Обращаясь к журналисту, Песков добавил, что «ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах „семерки“», поэтому судить о степени достоверности этих новостей невозможно.

    смотретьСлова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Слова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Напомним, что для западных СМИ публикация в американском издании Buzzfeed стала настоящей сенсацией. Якобы Дональд Трамп во время совместного ужина лидеров стран G7 заявил, что Крым принадлежит России, потому что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.

    В Белом доме слова президента комментировать отказались.

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