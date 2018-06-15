Похищение картины Бэнкси с выставки попало на видео

Канадская полиция ищет мужчину, похитившего работу художника Бэнкси с выставки в Торонто.
Кража произошла около 05:00 до официального открытия выставки. На записи с камер видеонаблюдения, которую распространила полиция, видно, как неизвестный мужчина в кепке и с платком на лице проникает в зал, снимает картину, а потом быстро скрывается.
Добычей вора стала работа «Охотники за тележками» (Trolley Hunters). Как сообщает Daily Hive, эта картина оценивается в 45 тыс. долларов.
Полиция уже попросила о помощи в поисках злоумышленника.
Добычей вора стала работа «Охотники за тележками» (Trolley Hunters). Как сообщает Daily Hive, эта картина оценивается в 45 тыс. долларов.
Полиция уже попросила о помощи в поисках злоумышленника.
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