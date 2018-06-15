    Брифинг Марии Захаровой
    Похищение картины Бэнкси с выставки попало на видео. Канада, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПохищение картины Бэнкси с выставки попало на видео

    Похищение картины Бэнкси с выставки попало на видео

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    • Фото: Toronto Police Service
    Похищение картины Бэнкси с выставки попало на видео

    Похищение картины Бэнкси с выставки попало на видео

    Похищение картины Бэнкси с выставки попало на видео
    • Фото: Toronto Police Service

      • Канадская полиция ищет мужчину, похитившего работу художника Бэнкси с выставки в Торонто.

      Кража произошла около 05:00 до официального открытия выставки. На записи с камер видеонаблюдения, которую распространила полиция, видно, как неизвестный мужчина в кепке и с платком на лице проникает в зал, снимает картину, а потом быстро скрывается.

      Добычей вора стала работа «Охотники за тележками» (Trolley Hunters). Как сообщает Daily Hive, эта картина оценивается в 45 тыс. долларов.

      Полиция уже попросила о помощи в поисках злоумышленника.

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