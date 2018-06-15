Старейший российский археолог Василий Любин скончался в возрасте 100 лет

В Петербурге скончался Василий Любин, считавшийся старейшим практикующим археологом в мире.
О смерти Василия Любина в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где работал ученый. В январе Любину исполнилось 100 лет.
Пресс-служба ИИМК РАН: «Доктор исторических наук, профессор Василий Прокофьевич Любин скончался на сто первом году жизни… Любин был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом».
Историк по образованию, Любин пришел в археологию сразу после Великой Отечественной войны, которую он прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях. Любин известен как исследователь стоянок древних людей на Кавказе. Он изучал Кударские пещерные палеолитические стоянки в Южной Осетии, при его участии несколько лет назад были открыты несколько памятников эпохи раннего палеолита в Армении.
Пресс-служба ИИМК РАН: «Доктор исторических наук, профессор Василий Прокофьевич Любин скончался на сто первом году жизни… Любин был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом».
Историк по образованию, Любин пришел в археологию сразу после Великой Отечественной войны, которую он прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях. Любин известен как исследователь стоянок древних людей на Кавказе. Он изучал Кударские пещерные палеолитические стоянки в Южной Осетии, при его участии несколько лет назад были открыты несколько памятников эпохи раннего палеолита в Армении.
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