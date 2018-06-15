Житель Норильска получил пожизненное за убийство супругов и 3-летней девочки

В Красноярском крае вынесли приговор мужчине, который расправился с жившей по соседству семьей.
На основании обвинительного вердикта присяжных 31-летнего жителя Норильска приговорили к пожизненному заключению. Отбывать его мужчина будет в колонии особого режима.
Тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и 3-летней девочки были обнаружены в одной из квартир Норильска 1 апреля 2016 года. Было установлено, что мужчина, который жил по соседству с супругами, на почве ревности к своей соседке решил убить ее мужа. Однако в квартире оказалась и сама женщина с ребенком. В результате злоумышленник расправился со всеми членами соседской семьи, после чего сбежал.
Как сообщили в красноярском управлении СК, во время расследования дела было опрошено более 350 свидетелей, проанализировано около 100 образцов биологического материала, назначено и проведено 26 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, дактилоскопические и психолого-физиологические. Кроме того, были изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, размещенных в районе, где было совершено убийство.
Тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и 3-летней девочки были обнаружены в одной из квартир Норильска 1 апреля 2016 года. Было установлено, что мужчина, который жил по соседству с супругами, на почве ревности к своей соседке решил убить ее мужа. Однако в квартире оказалась и сама женщина с ребенком. В результате злоумышленник расправился со всеми членами соседской семьи, после чего сбежал.
Как сообщили в красноярском управлении СК, во время расследования дела было опрошено более 350 свидетелей, проанализировано около 100 образцов биологического материала, назначено и проведено 26 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, дактилоскопические и психолого-физиологические. Кроме того, были изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, размещенных в районе, где было совершено убийство.
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