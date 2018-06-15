    Путин в Ураза-байрам обратился к мусульманам

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    Путин в Ураза-байрам обратился к мусульманам

    Путин в <nobr>Ураза-байрам</nobr> обратился к мусульманам

    Владимир Путин отметил особую роль мусульманских организаций в жизни страны и назвал Ураза-байрам светлым праздником.

    Президент подчеркнул, что сегодняшний праздник широко отмечается по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких.

    Владимир Путин, президент РФ: «Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Желаю вам успехов и благополучия».

    Также глава государства обратил внимание на то, что сегодня мусульманские организации деятельно участвуют в жизни страны и общества — сберегают семейные ценности, занимаются благотворительностью, заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Владимир Путин, президент РФ: «Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки».

    смотретьПраздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам
    Праздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам
    Напомним, сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам. Это один из главных религиозных праздников, который знаменует завершение поста, в течение которого есть и пить разрешалось только ночью, когда глаза не могут различить, как сказано в Коране, белую и черную нитку. Праздник будет отмечаться три дня.
    астолья.

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