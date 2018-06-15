Путин в Ураза-байрам обратился к мусульманам

Владимир Путин отметил особую роль мусульманских организаций в жизни страны и назвал
Ураза-байрам светлым праздником.
Президент подчеркнул, что сегодняшний праздник широко отмечается по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких.
Владимир Путин, президент РФ: «Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Желаю вам успехов и благополучия».
Также глава государства обратил внимание на то, что сегодня мусульманские организации деятельно участвуют в жизни страны и общества — сберегают семейные ценности, занимаются благотворительностью, заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки».
Напомним, сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам. Это один из главных религиозных праздников, который знаменует завершение поста, в течение которого есть и пить разрешалось только ночью, когда глаза не могут различить, как сказано в Коране, белую и черную нитку. Праздник будет отмечаться три дня.
астолья.
Владимир Путин, президент РФ: «Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Желаю вам успехов и благополучия».
Также глава государства обратил внимание на то, что сегодня мусульманские организации деятельно участвуют в жизни страны и общества — сберегают семейные ценности, занимаются благотворительностью, заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки».
Напомним, сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам. Это один из главных религиозных праздников, который знаменует завершение поста, в течение которого есть и пить разрешалось только ночью, когда глаза не могут различить, как сказано в Коране, белую и черную нитку. Праздник будет отмечаться три дня.
астолья.
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