Подмосковные медики открыли метод лечения рака без химиотерапии

Ученые в Подмосковье ведут клинические испытания фотоиммунотерапии — нового способа лечения рака лимфоузлов.
Ученые-медики из Подмосковья разработали метод лечения лимфомы (рака лимфоузлов) без использования химиотерапиии, которая, как известно, обладает негативными побочными эффектами. Метод называется фотоиммунотерапия, сейчас идут его клинические испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области: «Новый для России метод лечения лимфомы — фотоиммунотерапия — проходит клинические испытания в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Прибор позволяет лечить злокачественные опухоли без использования химиотерапии».
Фотоиммунотерапия стимулирует иммунитет пациента. Иммунные клетки больного раком человека инкубируются в специальном аппарате, после чего вводятся обратно в кровь. Особым образом «обработанные» иммунные клетки способны разрушать опухоль в несколько раз эффективнее, не затрагивая здоровые ткани.
Напомним, подобный метод лечения рака — стимуляцию собственного иммунитета человека — сейчас испытывают и в США. Уже известно об одной пациентке, которой удалось победить тяжелую форму рака груди с помощью особым образом запрограммированных иммунных клеток.
Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области: «Новый для России метод лечения лимфомы — фотоиммунотерапия — проходит клинические испытания в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Прибор позволяет лечить злокачественные опухоли без использования химиотерапии».
Фотоиммунотерапия стимулирует иммунитет пациента. Иммунные клетки больного раком человека инкубируются в специальном аппарате, после чего вводятся обратно в кровь. Особым образом «обработанные» иммунные клетки способны разрушать опухоль в несколько раз эффективнее, не затрагивая здоровые ткани.
Напомним, подобный метод лечения рака — стимуляцию собственного иммунитета человека — сейчас испытывают и в США. Уже известно об одной пациентке, которой удалось победить тяжелую форму рака груди с помощью особым образом запрограммированных иммунных клеток.
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