«Терминатор-3» назвали угрозой самому смертоносному оружию США

Американские эксперты заявили, что российская боевая машина поддержки пехоты (БМПТ)
«Терминатор-3» может стать угрозой для дронов, которые считаются «самым смертоносным оружием США».
Как пишет издание National Interest, ссылаясь на российских разработчиков, третье поколение этих БМПТ сможет поражать все виды целей, воздушные и наземные объекты, а также живую и неживую силу противника. Также «Терминатор-3» получит пушку большего калибра, а благодаря автоматизации экипаж боевой машины сократится с пяти человек до трех. Кроме того, в новой версии появятся ракеты «земля — воздух» с изменяемой траекторией полета и возможностью сбивать беспилотники.
Автор статьи отмечает, что, если «Терминатор-3» действительно сможет эффективно бороться с воздушными целями, это создаст серьезную угрозу для американской армии, самым продвинутым и смертоносным оружием которой остаются ударные дроны. К тому же вместе с мобильными зенитными системами «Терминаторы» надежно защитят танки и другие объекты от атаки с воздуха, подчеркивает эксперт.
Созданием «Терминатора-3» занимаются сотрудники российского «Уралвагонзавода». Сейчас они работают над улучшением тактико-технических характеристик машины и модернизацией шасси. В мае Минобороны России опубликовало видеоролик, демонстрирующий возможности этой БМПТ.
В министерстве пояснили, что «Терминатор» предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.
Автор статьи отмечает, что, если «Терминатор-3» действительно сможет эффективно бороться с воздушными целями, это создаст серьезную угрозу для американской армии, самым продвинутым и смертоносным оружием которой остаются ударные дроны. К тому же вместе с мобильными зенитными системами «Терминаторы» надежно защитят танки и другие объекты от атаки с воздуха, подчеркивает эксперт.
Созданием «Терминатора-3» занимаются сотрудники российского «Уралвагонзавода». Сейчас они работают над улучшением тактико-технических характеристик машины и модернизацией шасси. В мае Минобороны России опубликовало видеоролик, демонстрирующий возможности этой БМПТ.
В министерстве пояснили, что «Терминатор» предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.
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