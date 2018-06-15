Возвращение мирной жизни: под Дамаском восстановили фруктовую ферму

Под Дамаском возобновилась работа фермы, где каждый сезон собирают около 15 тонн фруктов. Здесь выращивают черешню, яблоки, абрикосы, инжир и грецкий орех. Во время войны с территории предприятия не могли вывозить урожай, потому что дорогу перекрывали боевики. Сейчас собранные фрукты и ягоды поставляют в Дамаск.

Али Кабул впервые за несколько лет собирает урожай черешни. Все последние годы он, как и остальные мужчины поселка, защищал свой дом от боевиков, которые находились в соседнем населенном пункте. Руки фермера привычно обрывают ягоду за ягодой, хотя последние 7 лет вместо пластиковых ведер для сбора урожая держали в руках автомат.



Али Кабул, местный житель: «Мы защищали свое село и эти сады. А женщины и дети собирали урожай. Но все равно мы не могли его вывезти. Дорогу контролировали боевики. Ягоды и фрукты пропадали».



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, боевики отброшены, мужчины снова вернулись в сады. Только на территории фермы площадью в 21 гектар собирают более 15 тонн фруктов в сезон. Выращивают здесь черешню, яблоки, абрикосы, инжир и грецкий орех.



В Дамаск отправляют собранный урожай, который мог бы быть более значительным, но боевики запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», оставившие соседний поселок, удерживают в своих руках станцию по подаче воды. Плодовые деревья получают лишь часть необходимой влаги из горных источников.



Фермеры уверены, скоро сирийская армия возьмет под свой контроль последние укрепления террористов на юго-западе Сирии, после чего сады будут давать прежние богатые урожаи.



Фареса Майна, владельца фермы: «Когда рядом с нашей деревней стояли боевики, все мужчины вооружились, были в окопах и защищали свои дома, свои семьи. Один из моих сыновей погиб в бою. Сегодня у меня работают всего лишь 9 человек, но поверьте, сейчас нам работается намного легче, чем раньше».



Черешня и абрикосы уже дали урожай, скоро поспеют персики, яблоки, инжир и грецкий орех.