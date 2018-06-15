    Праздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам. Москва, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПраздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам

    Праздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам

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    Праздник разговения: мусульмане отмечают <nobr>Ураза-байрам</nobr>

    Праздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам

    Праздник разговения: мусульмане отмечают <nobr>Ураза-байрам</nobr>

      Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из своих главных праздников — Ураза-байрам. Завершился строгий пост, который длился 30 дней. Традиционно этим утром правоверные собрались на общую молитву.

      В российской столице на утренний намаз пришли около 250 тысяч человек, причем половина из них посетила Соборную мечеть на проспекте Мира.

      Ураза-байрам — татарское название праздника разговения. Согласно преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (к исключениям относятся, например, дети и старики) в светлое время суток воздерживаются от еды, напитков и развлечений, а также совершают особую ночную молитву.

      В конце каждого светового дня ограничения снимались, верующие собирались на совместные разговения. В Ураза-Байрам мусульмане устраивают совместную молитву, муфтий произносит проповедь, после чего люди расходятся по домам отмечать праздник в кругу близких людей и устраивать застолья.

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