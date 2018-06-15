Праздник разговения: мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из своих главных праздников — Ураза-байрам . Завершился строгий пост, который длился 30 дней. Традиционно этим утром правоверные собрались на общую молитву.

В российской столице на утренний намаз пришли около 250 тысяч человек, причем половина из них посетила Соборную мечеть на проспекте Мира.



Ураза-байрам — татарское название праздника разговения. Согласно преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (к исключениям относятся, например, дети и старики) в светлое время суток воздерживаются от еды, напитков и развлечений, а также совершают особую ночную молитву.



В конце каждого светового дня ограничения снимались, верующие собирались на совместные разговения. В Ураза-Байрам мусульмане устраивают совместную молитву, муфтий произносит проповедь, после чего люди расходятся по домам отмечать праздник в кругу близких людей и устраивать застолья.