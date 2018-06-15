Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой

Мужчина, застреливший свою бывшую супругу в Новокузнецке, покончил с собой, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.
Мужчина в Новокузнецке застрелил бывшую жену на улице, зашел в офис, где она работала, и покончил с собой, сообщает СК РФ.
Из сообщения СК РФ: «В Новокузнецке сегодня около полудня 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он произвел в нее выстрел, предположительно из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид».
Возбуждено дело по статье «Убийство».
Ранее местные СМИ сообщали, что после убийства женщины мужчина якобы забаррикадировался в здании и отстреливался от полиции, взяв в заложники сотрудников одного из офисов. По данным местных властей, к трагедии привел конфликт бывших супругов из-за ревности, а заложников никто не захватывал.
Из сообщения СК РФ: «В Новокузнецке сегодня около полудня 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он произвел в нее выстрел, предположительно из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид».
Возбуждено дело по статье «Убийство».
Ранее местные СМИ сообщали, что после убийства женщины мужчина якобы забаррикадировался в здании и отстреливался от полиции, взяв в заложники сотрудников одного из офисов. По данным местных властей, к трагедии привел конфликт бывших супругов из-за ревности, а заложников никто не захватывал.
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