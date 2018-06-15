Минюст США нашел просчеты экс-главы ФБР в деле о переписке Клинтон

So, the Democrats make up a phony crime, Collusion with the Russians, pay a fortune to make the crime sound real, illegally leak (Comey) classified information so that a Special Councel will be appointed, and then Collude to make this pile of garbage take on life in Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июня 2018 г.

Почти 600-страничный доклад американского Минюста, вышедший аккурат в день рождения Дональда Трампа, настоящим подарком к 72-летию президента США так и не стал. Генеральный инспектор Минюста изучал, как ФБР в 2016 году, накануне президентских выборов в Америке, проводило следствие по так называемому делу о переписке Хиллари Клинтон. Будучи Госсекретарем США, Клинтон использовала свой личный электронный почтовый ящик для передачи сообщений государственной важности.Проведенное ФБР расследование установило, что Хиллари Клинтон действительно нарушила правила служебной переписки, но криминала в ее действиях не было. Это не устроило Трампа и многих республиканцев. Они считают, что кандидат в президенты США от демократов легко отделалась, потому что тогдашний директор ФБР Джеймс Коми играл на ее стороне. Но отчет Минюста подтвердил, что политической ангажированности Коми в деле не нашли, хоть он и допустил просчеты в расследовании.: «Мы не обнаружили того, что эти действия Коми были вызваны его политическими пристрастиями, но тем не менее установили, что, отклонившись так явно и серьезно от норм ФБР и Минюста, они отрицательно сказались на восприятии ФБР и Минюста как беспристрастных органов правосудия».Новое руководство бюро моментально отреагировало на доклад, заявив, что да, ошибки были, но незначительные, да и вообще это дела давно минувших дней., глава ФБР: «Я отношусь к этому докладу очень серьезно, мы принимаем его выводы и рекомендации. Важно отметить и то, что генералу-инспектору не удалось найти. В этом отчете нет каких-либо доказательств политической предвзятости или неправильных соображений, фактически влияющих на расследование».Итог получился явно не тот, на который надеялся Трамп, десятки раз призывавший посадить «мошенницу Хиллари». Но одна весьма интересная деталь, которая точно подсластит праздник президенту США в отчете все же есть. Два агента ФБР, принимавшие участие в расследовании дела Клинтон, в самый разгар предвыборной кампании, за два месяца до голосования, обсуждали кандидатуру Трампа.В отчете Минюста утверждается, что это всего лишь эмоциональная переписка агентов, на самом деле они не строили планов, способных лишить Трампа шансов на победу, но нужно отметить, что эти же самые агенты после вошли в команду спецпрокурора Мюллера, расследующую так называемое российское дело о возможном влиянии на президентские выборы в США и сговоре команды Трампа с Россией. И как только стало известно об их политических взглядах, обоих агентов тут же от нового следствия отстранили, поэтому и осадок в их пристрастии по делу Клинтон у многих остался., официальный представитель Белого дома: «Президенту доложили о докладе генерального инспектора, который подтверждает подозрения президента о поведении Коми и политической предвзятости некоторых сотрудников ФБР».Трамп пока новый доклад не прокомментировал, но в свой день рождения он все же не удержался от выпада в адрес демократов и бывшего директора ФБР, стоявших у истоков расследования российского дела. В своем Twitter президент написал: «Итак, демократы придумывают фальшивое преступление, сговор с русскими, платят целое состояние, чтобы преступление выглядело настоящим, незаконно (через Коми) передают секретную информацию с тем, чтобы назначили спецпрокурора, а потом сговариваются, чтобы всю эту кучу мусора постоянно обсуждали в фальшивых новостях!»Джеймс Коми доклад Минюста приветствовал, что неудивительно. Отклонение от норм ФБР, в которых его упрекнули, на уголовку никак не тянет, однако его может ждать новое расследование. Оказывается, занимаясь делом о нарушении служебной переписки Клинтон, Коми сам общался со своими подчиненными через обычную электронную почту.Как передает, наверняка это породит новые обвинения в адрес бывшего директора ФБР, мол, Клинтон с крючка снял, потому что делал то же самое. На следующей неделе детали доклада будут обсуждать в Конгрессе США, который может инициировать новое дело в отношении Джеймса Коми.