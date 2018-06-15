    Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС после Brexit

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    Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС после Brexit

    Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС после Brexit

    Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС после Brexit
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вернуть французскому языку статус основного после выхода Великобритании из Евросоюза.

    В настоящий момент основным языком Европейского союза является английский — на нем составляются более 80% документов. На французский и немецкий приходится лишь 5% и 2% документации соответственно.

    Однако, как пишет газета Wall Street Journal, президент Франции намеревается изменить ситуацию и вернуть французский на позицию основного языка, как было до присоединения Великобритании к союзу в 1973 году.

    Франсуа Макрон: «Возможно, английский никогда не присутствовал так сильно в Брюсселе, как во время разговоров о Brexit. Но это доминирование не неизбежно».

    Президент Франции заявил, что готовит «ряд правил», чтобы «сделать французский языком, с помощью которого можно будет получить доступ к большому количеству возможностей». В частности, Макрон выступает за увеличение количества занятий французским для европейских чиновников, а также за расширение международной сети франкоязычных школ.

    Инициативу Макрона уже поддержал новый официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста. В апреле он даже отказался участвовать в заседании по бюджету из-за того, что оно проходило на английском языке.

    Кроме того, сторонником возвращения французскому языку статуса основного выступает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Со своими заявлениями он выступает преимущественно на французском и немецком и утверждает, что не видит причин, по которым «язык Шекспира должен быть выше языка Вольтера».

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