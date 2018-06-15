В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в похоронном бюро

Полицейские ищут преступника, который открыл стрельбу в похоронном бюро в Калифорнии.
По данным телеканала АВС, всё произошло в ночь на пятницу в в похоронном бюро американского города Хейвард, штат Калифорния. В результате ранения получили пять человек. Они доставлены в местную больницу. Состояние пострадавших на данный момент не известно.
Сам стрелок скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция.
Сам стрелок скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция.
Комментарии