    15 июня, 12:00. Брифинг Марии Захаровой

    В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в похоронном бюро

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    • Фото: @thethornereport / twitter.com
    В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в похоронном бюро

    В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в похоронном бюро

    В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в похоронном бюро
  • Фото: @thethornereport / twitter.com

    • Полицейские ищут преступника, который открыл стрельбу в похоронном бюро в Калифорнии.

    По данным телеканала АВС, всё произошло в ночь на пятницу в в похоронном бюро американского города Хейвард, штат Калифорния. В результате ранения получили пять человек. Они доставлены в местную больницу. Состояние пострадавших на данный момент не известно.

    Сам стрелок скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция.

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