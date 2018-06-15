    СМИ: китайцы отправили в РФ тонны речных раков для фанатов ЧМ-2018

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    • Фото: twitter.com
    СМИ: китайцы отправили в РФ тонны речных раков для фанатов <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    СМИ: китайцы отправили в РФ тонны речных раков для фанатов ЧМ-2018

    СМИ: китайцы отправили в РФ тонны речных раков для фанатов <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: twitter.com

    • В прессе появилась информация о том, что в Россию из Поднебесной едет поезд с речными раками для болельщиков.

    По информации китайских СМИ, составом в Москву из КНР отправили 100 тысяч замороженных речных раков (2,5 тонны), которые в Поднебесной стали предметом для многочисленных шуток в связи с тем, что национальная сборная не прошла на ЧМ-2018.

    Как сообщают СМИ, красный грузовой состав, оформленный большим баннером «Китайские речные раки спешат на помощь чемпионату мира», выехал 31 мая из Ухани и скоро должен прибыть в российскую столицу. Сообщается, что раков доставят в различные рестораны и магазины, их можно есть сразу после размораживания.

    В Китае поезд с речными раками стал поводом для многочисленных шуток. Сборная КНР не смогла пробиться в финальную часть проходящего в России мундиаля. Известный китайский телеведущий Бай Яньсун пошутил, что «на чемпионат мира по футболу в Россию из Китая едут все, кроме сборной страны». Это высказывание быстро стало интернет-мемом, а граждане Поднебесной принялись шутить, что на ЧМ из Китая едут «даже речные раки, но не сборная».

    Турфирмы КНР заявили, что в РФ на турнир, несмотря на отсутствие национальной команды, поедут около 100 тысяч китайских фанатов. Выступления футбольной сборной Поднебесной стали поводом для разочарования многомиллионной армии местных фанатов, а сама команда — предметом постоянных насмешек и шуток. Сборная КНР всего один раз за свою историю смогла выйти в финальную часть ЧМ, это произошло в 2002 году.
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