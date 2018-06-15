Дипломаты пришли в штаб-квартиру ООН в футболках с символикой футбольных сборных

В Совете безопасности ООН в
Нью-Йорке дипломаты в честь старта ЧМ-2018 решили отказаться от делового дресс-кода. Постпреды надели футболки с символикой сборных своих стран.
Россия открыла фан-зону мундиаля в штаб-квартире. У большого экрана, установленного в зале с видом на Ист-Ривер, собрались десятки дипломатов, сотрудники секретариата ООН и журналисты, а в креслах в импровизированной ВИП-ложе за церемонией открытия чемпионата мира наблюдали послы десятков государств.
В лаундже для делегаций установили плакаты мирового кубка с изображением его талисмана — волка Забиваки. В ближайший месяц в штаб-квартире ООН будут транслировать игры. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что «мы превратили почти всю ООН в огромную фан-зону, спорт — великая объединяющая сила в мире».
В лаундже для делегаций установили плакаты мирового кубка с изображением его талисмана — волка Забиваки. В ближайший месяц в штаб-квартире ООН будут транслировать игры. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что «мы превратили почти всю ООН в огромную фан-зону, спорт — великая объединяющая сила в мире».
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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