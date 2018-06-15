    Госдеп: войска Асада нарушают договоренности о зонах деэскалации

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    Госдеп: войска Асада нарушают договоренности о зонах деэскалации

    Госдеп: войска Асада нарушают договоренности о зонах деэскалации

    В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обеспокоены операциями войск правительства Сирии, которые якобы проводят свои операции в одной из зон деэскалации на юго-западе страны «в нарушение достигнутых договоренностей».

    Хезер Науэрт, официальный представитель госдепартамента США: «США встревожены сообщениями об операциях, которые проводит сирийское правительство на юге-западе страны внутри зоны деэскалации, созданной по договоренности, достигнутой в прошлом году США, Иорданией и Российской Федерацией, которая была подтверждена во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в ноябре во Вьетнаме». http://www.ntv.ru/novosti/1950326/

    Науэрт заявила, что «любые военные действия, осуществляемые сирийским правительством в зоне деэскалации на юго-западе страны, повышают риск расширения конфликта».

    Хезер Науэрт: «Мы вновь подчеркиваем, что США предпримут решительные и надлежащие шаги в ответ на нарушение Сирией договоренностей по этому району. Россия как постоянный член Совбеза ООН несет ответственность за оказание дипломатического и военного влияния на сирийское правительство с тем, чтобы оно прекратило атаки и дальнейшие наступательные действия. Мы обращаемся к России с просьбой выполнять свои обязательства в соответствии с резолюцией Совбеза ООН и договоренностями о прекращении огня на юго-западе Сирии».

    Примечательно, что представитель Госдепа не уточнила источник сообщений о приписываемых армии Сирии военных действиях в зоне деэскалации, пишет ТАСС.

    смотретьМинобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии
    Минобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии
    Ранее в посольстве России в США прокомментировали другое заявление Госдепартамента, о том, что информация Минобороны РФ о подготовке боевиками новых провокаций с применением химического оружия в Сирии является «ложной информацией». Российские дипломаты призвали США уничтожить все свои запасы химоружия и рассекретить данные об отравляющем веществе «Новичок».

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