Москва и Эр-Рияд расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе

Вскоре после первого матча ЧМ-2018 , в ходе которого россияне победили команду Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0, пришла новость о том, что Москва и Эр-Рияд договорились расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе. Об этом сообщается в совместном заявлении министра энергетики нашей страны Александра Новака и его саудовского коллеги Халеда аль-Фалеха .

Стороны условились разработать декларацию о взаимодействии стран ОПЕК и пригласить в альянс новых участников, а также нести совместную ответственность за стабильность мирового рынка энергоресурсов.



Сообщается, что Россия и Саудовская Аравия намерены руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением.