    Москва и Эр-Рияд расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе. ОПЕК, Саудовская Аравия, нефть, экономика и бизнес, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква и Эр-Рияд расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе

    Москва и Эр-Рияд расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе

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    Москва и Эр-Рияд расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе

    Москва и <nobr>Эр-Рияд</nobr> расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе

      Вскоре после первого матча ЧМ-2018, в ходе которого россияне победили команду Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0, пришла новость о том, что Москва и Эр-Рияд договорились расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе. Об этом сообщается в совместном заявлении министра энергетики нашей страны Александра Новака и его саудовского коллеги Халеда аль-Фалеха.

      Стороны условились разработать декларацию о взаимодействии стран ОПЕК и пригласить в альянс новых участников, а также нести совместную ответственность за стабильность мирового рынка энергоресурсов.

      Сообщается, что Россия и Саудовская Аравия намерены руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением.

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