СМИ: Трамп решил ввести пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд

Аналитики говорят, что президент США решил обложить пошлинами китайские товары, приняв во внимание, что влияние Пекина на Пхеньян уже не имеет прежнего значения для Вашингтона.
Как пишет Wall Street Journal, перед тем, как принять решение ввести пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, Дональд Трамп провел совещание с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, а также офиса представителя США на торговых переговорах. Когда именно вступят в силу пошлины, пока не уточняется.
Трамп ранее заявлял, что его тревожит дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов в год.
Издание сообщает, что список китайских товаров, подлежащих обложению пошлинами, будет объявлен в пятницу, 15 июня. В статье также говорится, что заявил, что Трамп предполагает ввести пошлины для китайских товаров, несмотря на возражения главы Минфина США Стивена Мнучина. Эксперты говорят, что решение принято из-за прямых контактов с КНДР, на фоне которых Трамп больше не опасается негативного влияния Китая на ситуацию.
Напомним, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели личные переговоры.
Трамп ранее заявлял, что его тревожит дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов в год.
Издание сообщает, что список китайских товаров, подлежащих обложению пошлинами, будет объявлен в пятницу, 15 июня. В статье также говорится, что заявил, что Трамп предполагает ввести пошлины для китайских товаров, несмотря на возражения главы Минфина США Стивена Мнучина. Эксперты говорят, что решение принято из-за прямых контактов с КНДР, на фоне которых Трамп больше не опасается негативного влияния Китая на ситуацию.
Напомним, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели личные переговоры.
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