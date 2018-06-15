    Во Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе. США, аттракционы, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе

    Во Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе

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    • Фото: @DaytonaBeachFD / twitter.com
    Во Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе

    Во Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе

    Во Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе
    • Фото: @DaytonaBeachFD / twitter.com

      • В городе Дейтона-Бич шестерых человек доставили в больницу после аварии на «американских горках».

      Как передают СМИ, вагонетка на большой высоте сошла с «американских горок» во флоридском городе Дейтона-Бич.

      Два человека рухнули с высоты 34 фунта (более 10 метров). Шестеро пострадавших были доставлены в больницу. Всего же с застрявшей конструкции были эвакуированы около 10 человек.




      Пострадавшим оказывают помощь врачи. Аттракцион был закрыт. На месте происшествия работают следователи.

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