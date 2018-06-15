Во Флориде 6 человек пострадали в аварии на аттракционе

#NOW: Two people reportedly fell 34 feet to the ground after a roller coaster derailed in Daytona Beach tonight https://t.co/jaOQblsi8s pic.twitter.com/jlYLdiktpO — ABC 22/FOX 45 Dayton (@ABC22FOX45) 15 июня 2018 г.

Как передают СМИ, вагонетка на большой высоте сошла с «американских горок» во флоридском городе Дейтона-Бич.Два человека рухнули с высоты 34 фунта (более 10 метров). Шестеро пострадавших были доставлены в больницу. Всего же с застрявшей конструкции были эвакуированы около 10 человек.Пострадавшим оказывают помощь врачи. Аттракцион был закрыт. На месте происшествия работают следователи.