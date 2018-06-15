В Колорадо неизвестный устроил стрельбу у детской клиники

В американском городе Денвер ищут злоумышленника, открывшего стрельбу по родителям и детям возле медицинского центра.
Как передает газета The Denver Post, стрельба была открыта в Вестминстере — северном пригороде американского Денвера, возле медицинского центра. Ранения получили двое взрослых и двое детей.
Преступник скрылся с места происшествия на своем автомобиле.
По сведениям телеканала CBS, стрельба была открыта на парковке медицинского центра. О состоянии пострадавших информации нет.
Район происшествия оцеплен. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.
Преступник скрылся с места происшествия на своем автомобиле.
По сведениям телеканала CBS, стрельба была открыта на парковке медицинского центра. О состоянии пострадавших информации нет.
Район происшествия оцеплен. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.
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