    В Колорадо неизвестный устроил стрельбу у детской клиники

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    В Колорадо неизвестный устроил стрельбу у детской клиники

    В Колорадо неизвестный устроил стрельбу у детской клиники

    В американском городе Денвер ищут злоумышленника, открывшего стрельбу по родителям и детям возле медицинского центра.

    Как передает газета The Denver Post, стрельба была открыта в Вестминстере — северном пригороде американского Денвера, возле медицинского центра. Ранения получили двое взрослых и двое детей.

    Преступник скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

    По сведениям телеканала CBS, стрельба была открыта на парковке медицинского центра. О состоянии пострадавших информации нет.

    Район происшествия оцеплен. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.

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