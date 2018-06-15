    В Канаде приземлился горящий Boeing 737

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    В Канаде приземлился горящий Boeing 737

    В Канаде приземлился горящий Boeing 737

    В аэропорт Калгари вернулся пассажирский Boeing 737 из-за пожара на борту лайнера.

    Пассажирский самолет авиакомпании WestJet, следовавший из канадского Калгари в Ванкувер, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщают канадские СМИ.

    По данным телеканала CTV, через 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке. Командир экипажа принял решение о возвращении Boeing 737 в аэропорт Калгари.

    Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся людей на борту не пострадал. Пассажиров отправили в Ванкувер другим рейсом. Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку авиапроисшествия.

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