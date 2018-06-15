В Канаде приземлился горящий Boeing 737

В аэропорт Калгари вернулся пассажирский Boeing 737
из-за пожара на борту лайнера.
Пассажирский самолет авиакомпании WestJet, следовавший из канадского Калгари в Ванкувер, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщают канадские СМИ.
По данным телеканала CTV, через 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке. Командир экипажа принял решение о возвращении Boeing 737 в аэропорт Калгари.
Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся людей на борту не пострадал. Пассажиров отправили в Ванкувер другим рейсом. Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку авиапроисшествия.
По данным телеканала CTV, через 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке. Командир экипажа принял решение о возвращении Boeing 737 в аэропорт Калгари.
Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся людей на борту не пострадал. Пассажиров отправили в Ванкувер другим рейсом. Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку авиапроисшествия.
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