Глава рекламной службы Facebook подал в отставку на фоне череды скандалов

Вице-президент американской компании Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж объявил о своей отставке.
Один из топ-менеджеров компании Facebook Эллиот Шрейдж, который отвечал за связи с общественностью и курировал меры, которая принимала компания на фоне скандала вокруг передачи персональных данных пользователей посторонним организациям, заявил о своей отставке.
Эллиот Шрейдж, вице-президент Facebook: «После более чем десяти лет в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни».
В заявлении, размещенном на странице в Facebook, Шрейдж подчеркнул, что работа оставляла слишком мало времени для чего-то другого и выразил благодарность создателю и владельцу соцсети Марку Цукербергу за годы совместной работы.
В заявлении Шрейдж не упомянул о проблемах, с которыми компания столкнулась в последние месяцы.
Напомним, громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек. Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook в дальнейшем будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.
А в мае Цукербергу почти 2 часа отвечал на вопросыдепутатов Европарламента о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.
Эллиот Шрейдж, вице-президент Facebook: «После более чем десяти лет в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни».
В заявлении, размещенном на странице в Facebook, Шрейдж подчеркнул, что работа оставляла слишком мало времени для чего-то другого и выразил благодарность создателю и владельцу соцсети Марку Цукербергу за годы совместной работы.
В заявлении Шрейдж не упомянул о проблемах, с которыми компания столкнулась в последние месяцы.
Напомним, громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек. Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook в дальнейшем будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.
А в мае Цукербергу почти 2 часа отвечал на вопросыдепутатов Европарламента о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.
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