Журналисты НТВ встретились с работающими российскими пенсионерами старше 100 лет

До скольких лет теперь россиянам ждать заслуженного отдыха? И в каком возрасте становятся пенсионерами в разных странах мира? А кому в России пенсионный возраст и так можно не повышать? Кто они, люди с дореволюционной датой рождения, которые участвуют в современных сверхсекретных проектах?
В США пенсия положена с 66 лет, в Норвегии и Италии с 67, в Японии уйти на заслуженный отдых можно в 70. И теперь к новым цифрам, похоже, придется привыкать и россиянам. Правительство в четверг одобрило закон о повышении пенсионного возраста. Министры пошли по самому жесткому из возможных сценариев: рабочий возраст мужчин они предлагают продлить с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 63. При этом реформу обещают провести мягко: никаких резких скачков не будет, увеличивать пенсионный возраст будут поэтапно, прибавляя по 1 году в год, и начнут с 2019-го. А полностью перестроить пенсионную систему планируют к 2034 году. По расчетам правительства, в итоге, это позволит практически удвоить индексацию пенсий, а значит улучшить качество жизни пожилых людей.
Впрочем, остается несколько категорий граждан, которых нововведение не коснется. В первую очередь, речь о льготниках — работниках вредных производств и тех, кто трудится на Крайнем Севере. Право на досрочные пенсии при выработке стажа сохраняется у военных и силовиков, педагогов и медиков.
Пенсионный фонд сообщает о пяти работающих пенсионерах, уже отметивших вековой юбилей. И, похоже, их повышение пенсионного возраста не волнует вообще. Кто они — пенсионеры, разменявшие второе столетие? И неужели именно профессиональная реализация — лучший способ победить старость? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Он ведет машину твердой рукой и неизменно собирает удивленно-восхищенные взгляды инспекторов ГИБДД. В документах Арсения Миронова значится 1917 год рождения.
Арсений Миронов, главный научный сотрудник Лётно-исследовательского института имени М. Громова, доктор технических наук: «Просто возвращают права и говорят: „Поезжайте, счастливо“… Сейчас у меня кабинетная работа. Но она очень специфичная, и, конечно, базируется на моем очень долгом опыте».
Вот уже 77 лет, с мая 1941 года, его трудовая книжка лежит в отделе кадров Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Летчик-испытатель, инженер, старший научный сотрудник. Был в комиссии по расследованию гибели Гагарина. В 1980-х возглавлял институт. Сегодня Миронов — заместитель руководителя методического совета.
С военной выправкой Степан Тюшкевич бодро поднимается по лестнице в родную академию Генштаба вооруженных сил. И кто поверит, что он тоже полгода назад отметил столетний юбилей? Военный историк и философ здесь работает уже больше 50 лет. До сих пор пишет книги. Одна из последних — «Борьба за огонь» — вышла пару лет назад. Книги пишет Степан Андреевич от руки: работать с компьютером зрение не позволяет.
Степан Тюшкевич, генерал-майор, ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Академии генштаба: «Я рукопись отдаю набирать. Потом читаю, поправляю, опять исправляю».
В свои сто лет они работают не ради денег. Говорят, что если бы сидели дома, столько бы не прожили. И ученые с этим согласны.
Владимир Шабалин, академик РАН, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров: «Мы природой запрограммированы на работу. Все, что у нас не работает, быстро подвергается деградации, поэтому каждый наш орган должен быть адекватно нагружен. В первую очередь, это касается нашего мозгового аппарата».
Сегодня в России насчитывают около 16 тысяч людей старше 100 лет, и их число постоянно растет. Впрочем, до рекордсменки — Японии — России в этом пока далеко. На днях Минздрав Японии отчитался: 68 тысяч японцев разменяли второе столетие.
Самый известный в мире пожилой работник живет в США. Энтони Манчинелли в марте исполнилось 107 лет, а он до сих пор трудится парикмахером: 5 дней в неделю, полный рабочий день. За 95 лет трудового стажа цена его стрижки выросла с 25 центов до 12 долларов.
Энтони Манчинелли, парикмахер: «Многие мои клиенты ходят ко мне долгие годы. Я стриг их детей, а детей их детей стригу до сих пор. Три поколения голов прошли через мои руки».
И ведь аскетов и адептов здорового образа жизни среди долгожителей мало. Один из создателей и руководителей современной системы ПВО генерал-лейтенант Михаил Береговой признается: накануне гулял на 90-летии знакомого зенитчика. И старался от «молодежи» в свои 100 не отставать.
Михаил Береговой, генерал-лейтенант: «Медицина сейчас утверждает: немножко хорошей водки можно. Но я никогда не злоупотреблял. На таких встречах чуть-чуть обозначал».
Береговой до сих пор трудится на военном поприще — дает консультации, читает лекции и обучает призывников.
Главные источники долголетия, говорят геронтологи, не еда и сон, а активная умственная деятельность и составление долгосрочных планов, сколько бы лет вам не было. Вот почему после выхода на пенсию надо не перед телевизором ложиться, а идти учиться. Компьютерные курсы, иностранные языки: почему бы не заняться тем, на что раньше времени всегда не хватало? Еще один рецепт ученых — не зацикливаться на своих заботах, а как можно больше помогать другим.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Впрочем, остается несколько категорий граждан, которых нововведение не коснется. В первую очередь, речь о льготниках — работниках вредных производств и тех, кто трудится на Крайнем Севере. Право на досрочные пенсии при выработке стажа сохраняется у военных и силовиков, педагогов и медиков.
Пенсионный фонд сообщает о пяти работающих пенсионерах, уже отметивших вековой юбилей. И, похоже, их повышение пенсионного возраста не волнует вообще. Кто они — пенсионеры, разменявшие второе столетие? И неужели именно профессиональная реализация — лучший способ победить старость? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Он ведет машину твердой рукой и неизменно собирает удивленно-восхищенные взгляды инспекторов ГИБДД. В документах Арсения Миронова значится 1917 год рождения.
Арсений Миронов, главный научный сотрудник Лётно-исследовательского института имени М. Громова, доктор технических наук: «Просто возвращают права и говорят: „Поезжайте, счастливо“… Сейчас у меня кабинетная работа. Но она очень специфичная, и, конечно, базируется на моем очень долгом опыте».
Вот уже 77 лет, с мая 1941 года, его трудовая книжка лежит в отделе кадров Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Летчик-испытатель, инженер, старший научный сотрудник. Был в комиссии по расследованию гибели Гагарина. В 1980-х возглавлял институт. Сегодня Миронов — заместитель руководителя методического совета.
С военной выправкой Степан Тюшкевич бодро поднимается по лестнице в родную академию Генштаба вооруженных сил. И кто поверит, что он тоже полгода назад отметил столетний юбилей? Военный историк и философ здесь работает уже больше 50 лет. До сих пор пишет книги. Одна из последних — «Борьба за огонь» — вышла пару лет назад. Книги пишет Степан Андреевич от руки: работать с компьютером зрение не позволяет.
Степан Тюшкевич, генерал-майор, ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Академии генштаба: «Я рукопись отдаю набирать. Потом читаю, поправляю, опять исправляю».
В свои сто лет они работают не ради денег. Говорят, что если бы сидели дома, столько бы не прожили. И ученые с этим согласны.
Владимир Шабалин, академик РАН, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров: «Мы природой запрограммированы на работу. Все, что у нас не работает, быстро подвергается деградации, поэтому каждый наш орган должен быть адекватно нагружен. В первую очередь, это касается нашего мозгового аппарата».
Сегодня в России насчитывают около 16 тысяч людей старше 100 лет, и их число постоянно растет. Впрочем, до рекордсменки — Японии — России в этом пока далеко. На днях Минздрав Японии отчитался: 68 тысяч японцев разменяли второе столетие.
Самый известный в мире пожилой работник живет в США. Энтони Манчинелли в марте исполнилось 107 лет, а он до сих пор трудится парикмахером: 5 дней в неделю, полный рабочий день. За 95 лет трудового стажа цена его стрижки выросла с 25 центов до 12 долларов.
Энтони Манчинелли, парикмахер: «Многие мои клиенты ходят ко мне долгие годы. Я стриг их детей, а детей их детей стригу до сих пор. Три поколения голов прошли через мои руки».
И ведь аскетов и адептов здорового образа жизни среди долгожителей мало. Один из создателей и руководителей современной системы ПВО генерал-лейтенант Михаил Береговой признается: накануне гулял на 90-летии знакомого зенитчика. И старался от «молодежи» в свои 100 не отставать.
Михаил Береговой, генерал-лейтенант: «Медицина сейчас утверждает: немножко хорошей водки можно. Но я никогда не злоупотреблял. На таких встречах чуть-чуть обозначал».
Береговой до сих пор трудится на военном поприще — дает консультации, читает лекции и обучает призывников.
Главные источники долголетия, говорят геронтологи, не еда и сон, а активная умственная деятельность и составление долгосрочных планов, сколько бы лет вам не было. Вот почему после выхода на пенсию надо не перед телевизором ложиться, а идти учиться. Компьютерные курсы, иностранные языки: почему бы не заняться тем, на что раньше времени всегда не хватало? Еще один рецепт ученых — не зацикливаться на своих заботах, а как можно больше помогать другим.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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