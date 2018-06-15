Не подавал вида: мало кто знал о болезни Говорухина

Он был автором культовых фильмов, дружил с Высоцким и стал символом целой эпохи. Друзья и коллеги вспоминают Станислава Говорухина, каким его всегда знали и каким он неожиданно открылся только в последнее время.
Станислав Говорухин, народный артист, режиссер, сценарист, политик и общественный деятель, ушел из жизни в возрасте 82 лет после долгой болезни. Репортаж корреспондента НТВ Алесея Квашенкина.
Все, кто близко его знал, рассказывают: он обладал феноменальной интуицией. Начиная с первой картины, сделавшей его знаменитым. «Вертикаль» — его дипломная работа.
Лариса Лужина, народная артистка РСФСР: «Он помогал, где-то дублировал, если что не получалось. Потому что у него был навык альпиниста».
А еще у него был особый дар: открывать звезд. Высоцкого, как киноактера, Владислава Галкина — еще в детстве, много лет спустя — в роли участкового из «Ворошиловского стрелка». Главной же его находкой стала Светлана Ходченкова и ее роль в эпике-мелодраме «Благословите женщину».
Говорухин безошибочно находил новые жанры советского кино: первый детский приключенческий сериал «В поисках капитана Гранта», сценарий к первому боевику «Пираты ХХ века», лидеру проката. И первый триллер — «10 негритят». И, конечно, культовый сериал «Место встречи изменить нельзя».
Станислав Говорухин: «Я понимал, что это будет интересно. Но не ожидал, что 35 лет его будут показывать несколько раз в год и растащат на цитаты».
Свой талант Говорухин подтверждал и актерскими ролями. Самый его известный герой — авторитет Крымов из легендарной «Ассы». Его партнер по фильму Сергей Бугаев вспоминает: Говорухин поражал всех сочетанием уверенности в себе и физической силы.
Сергей Бугаев, актёр, музыкант: «Он тогда был мощный, накачанный в 1986 год3. Я-то был хилый. И режиссёр ему на ухо шепнул: „Топи поестественнее“».
С начала 1990-х Говорухин уходит в политику. Снимает цикл документальных фильмов-манифестов. Потом становится депутатом.
Карен Шахназаров, режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»: «Он участвовал в ключевых эпизодах нашей истории. И как режиссер, кинематографист, и как политик. Он единственный в нашей истории человек, который помимо того, что был выдающимся мастером кино, стал и выдающимся политиком».
В 2000-м Говорухин даже баллотируется в президенты, впрочем, неудачно. Снимает самый свой злободневный игровой фильм «Ворошиловский стрелок». Из оппонентов Владимира Путина он становится его активным сторонником, а затем доверенным лицом и главой предвыборного штаба.
О других картинах Говорухина — живописных — широко узнали лишь в 2011 году, когда состоялась его персональная выставка.
Он пережил многое: крушение на вертолете, смерть сына — режиссера-документалиста. В последнее время Станислав Говорухин был тяжело болен, но знали об этом немногие. Он продолжал выступать в Госдуме, соглашался на интервью. Вида не подавал, что на самом деле с ним происходит, до последнего дня.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Все, кто близко его знал, рассказывают: он обладал феноменальной интуицией. Начиная с первой картины, сделавшей его знаменитым. «Вертикаль» — его дипломная работа.
Лариса Лужина, народная артистка РСФСР: «Он помогал, где-то дублировал, если что не получалось. Потому что у него был навык альпиниста».
А еще у него был особый дар: открывать звезд. Высоцкого, как киноактера, Владислава Галкина — еще в детстве, много лет спустя — в роли участкового из «Ворошиловского стрелка». Главной же его находкой стала Светлана Ходченкова и ее роль в эпике-мелодраме «Благословите женщину».
Говорухин безошибочно находил новые жанры советского кино: первый детский приключенческий сериал «В поисках капитана Гранта», сценарий к первому боевику «Пираты ХХ века», лидеру проката. И первый триллер — «10 негритят». И, конечно, культовый сериал «Место встречи изменить нельзя».
Станислав Говорухин: «Я понимал, что это будет интересно. Но не ожидал, что 35 лет его будут показывать несколько раз в год и растащат на цитаты».
Свой талант Говорухин подтверждал и актерскими ролями. Самый его известный герой — авторитет Крымов из легендарной «Ассы». Его партнер по фильму Сергей Бугаев вспоминает: Говорухин поражал всех сочетанием уверенности в себе и физической силы.
Сергей Бугаев, актёр, музыкант: «Он тогда был мощный, накачанный в 1986 год3. Я-то был хилый. И режиссёр ему на ухо шепнул: „Топи поестественнее“».
С начала 1990-х Говорухин уходит в политику. Снимает цикл документальных фильмов-манифестов. Потом становится депутатом.
Карен Шахназаров, режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»: «Он участвовал в ключевых эпизодах нашей истории. И как режиссер, кинематографист, и как политик. Он единственный в нашей истории человек, который помимо того, что был выдающимся мастером кино, стал и выдающимся политиком».
В 2000-м Говорухин даже баллотируется в президенты, впрочем, неудачно. Снимает самый свой злободневный игровой фильм «Ворошиловский стрелок». Из оппонентов Владимира Путина он становится его активным сторонником, а затем доверенным лицом и главой предвыборного штаба.
О других картинах Говорухина — живописных — широко узнали лишь в 2011 году, когда состоялась его персональная выставка.
Он пережил многое: крушение на вертолете, смерть сына — режиссера-документалиста. В последнее время Станислав Говорухин был тяжело болен, но знали об этом немногие. Он продолжал выступать в Госдуме, соглашался на интервью. Вида не подавал, что на самом деле с ним происходит, до последнего дня.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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