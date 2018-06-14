    Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке и цены на бензин

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    Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке и цены на бензин

    Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке и цены на бензин

    Председатель правительства Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

    Как сообщается на сайте кабмина, в ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин.

    Сообщение пресс-службы правительства РФ: «Также обсуждались итоги деятельности компании „Роснефть“ за 2017 год, крупные текущие и перспективные проекты компании».

    Как сообщалось, правительство в течение нескольких недель принимало меры по борьбе с резким ростом цен на бензин в опте и рознице, которое отмечалось в апреле и мае. Так, было принято решение снизить экспортные пошлины на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо — на 2 тыс. рублей с тонны.

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    Напомним, в апреле в РФ стал резко дорожать бензин. С начала года он прибавил в цене 8%, дизтопливо подорожало на 8,5%. Власти назвали причиной рост цен на нефть, из-за которого нефтяные компании нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41–43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

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