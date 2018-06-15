Слова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ

Именинник Дональд Трамп заявил, что Крым — российский. Почему президент США так резко поменял мнение? И как оригинально его поздравили родственники с днем рождения?
Настоящей сенсацией из-за океана стала публикация в американском издании Buzzfeed. Там вышла статья о том, что происходило во время совместного ужина лидеров стран G7. Саммит «семерки» в Квебеке и так получился скандальным. Это была битва за торговые интересы на фоне импортных пошлин на сталь и алюминий, которые ввел Вашингтон. К компромиссу не пришли, Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита. А страны ЕС единогласно поддержали ответные торговые меры против США.
Если верить изданию BuzzFeed, за ужином, когда лидеры G7 обсуждали внешнеполитические вопросы, Дональд Трамп заявил, что Крым принадлежит России. Подробности выяснял корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Первое, о чем стоит сказать: это абсолютно неофициальная информация. Портал Buzzfeed сообщил о разговоре, состоявшемся во время ужина лидеров стран «большой семерки», ссылаясь на некие анонимные источники среди дипломатов. По данным новостного портала, когда зашла речь о России и Крыме, Дональд Трамп сказал буквально следующее: что Крым является российским, потому что те, кто там живет, говорят на русском языке. А дальше американский президент вроде бы поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
Никаких подтверждений, действительно ли Трамп это заявил, разумеется, нет. Белый дом отказывается это комментировать. Но, что касается России, надо помнить, что Трамп на том же саммите G7, к удивлению многих, уже вполне официально несколько раз повторил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров, и что она должна вернуться в клуб восьми ведущих стран мира, хотят этого европейские страны или нет.
В такой скандальной атмосфере Дональд Трамп отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года. Недовольные его правлением американцы грозились «поздравить» его массовыми акциями протеста. Но угрозы не подтвердились: массовых протестов по случаю дня рождения Трампа в Америке нет. Возможно, потому что в последнее время рейтинги президента США несколько выросли. И, несмотря на сумбурное правление, его методы, кажется, начинают работать. Взять хотя бы прошедший недавно саммит с Ким Чен Ыном.
Это в своем поздравлении отцу отметил и Дональд Трамп-младший, разместивший в Twitter скриншот одного из интернет-изданий с фотографией президента США и подписью «Лучший день рождения Трампа: экономика, Северная Корея, безработица на самом низком уровне за 44 года». А потом Дональд-младший появился в телеэфире и сказал, что ничего дарить отцу в этот день не собирается.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Если верить изданию BuzzFeed, за ужином, когда лидеры G7 обсуждали внешнеполитические вопросы, Дональд Трамп заявил, что Крым принадлежит России. Подробности выяснял корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Первое, о чем стоит сказать: это абсолютно неофициальная информация. Портал Buzzfeed сообщил о разговоре, состоявшемся во время ужина лидеров стран «большой семерки», ссылаясь на некие анонимные источники среди дипломатов. По данным новостного портала, когда зашла речь о России и Крыме, Дональд Трамп сказал буквально следующее: что Крым является российским, потому что те, кто там живет, говорят на русском языке. А дальше американский президент вроде бы поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
Никаких подтверждений, действительно ли Трамп это заявил, разумеется, нет. Белый дом отказывается это комментировать. Но, что касается России, надо помнить, что Трамп на том же саммите G7, к удивлению многих, уже вполне официально несколько раз повторил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров, и что она должна вернуться в клуб восьми ведущих стран мира, хотят этого европейские страны или нет.
В такой скандальной атмосфере Дональд Трамп отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года. Недовольные его правлением американцы грозились «поздравить» его массовыми акциями протеста. Но угрозы не подтвердились: массовых протестов по случаю дня рождения Трампа в Америке нет. Возможно, потому что в последнее время рейтинги президента США несколько выросли. И, несмотря на сумбурное правление, его методы, кажется, начинают работать. Взять хотя бы прошедший недавно саммит с Ким Чен Ыном.
Это в своем поздравлении отцу отметил и Дональд Трамп-младший, разместивший в Twitter скриншот одного из интернет-изданий с фотографией президента США и подписью «Лучший день рождения Трампа: экономика, Северная Корея, безработица на самом низком уровне за 44 года». А потом Дональд-младший появился в телеэфире и сказал, что ничего дарить отцу в этот день не собирается.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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