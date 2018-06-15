Флешмоб против ханжества: купальник учительницы истории обсуждают даже депутаты Госдумы

Как учителя по всей стране стали выкладывать в соцсетях пляжные фотографии в поддержку уволенной омской коллеги? И кто призывает «прекратить бесстыдный флэшмоб»? А кто считает, что «учителя — тоже люди»?
Интернет взорвала история простой учительницы из Омска Виктории Поповой. За фото в купальнике педагог едва ли не с волчьим билетом вылетела с работы. На защиту преподавателя истории встал практически весь Интернет. Педагоги из разных уголков страны устроили масштабный флешмоб в поддержку коллеги, заполонив соцсети своими фото в купальниках. Они призвали руководство школы одуматься и вернуть выставленную за дверь учительницу на ее законное рабочее место. Чем закончилась эта громкая история, учитывая, что были и те, кто невинные фото в купальнике назвал «верхом бесстыдства», выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Еще неделю назад ее клеймили позором и даже успели выгнать из школы, утверждая, что «где это видано», учительница истории, и — полуголая. Но теперь Виктория Попова полностью оправдана. И, судя по всему, первого сентября она снова вернется в класс.
Виктория Попова, учитель истории: «Мы этот вопрос полюбовно решили. И пришли к общему консенсусу в этом вопросе».
Прийти к консенсусу было непросто. Если к нему вообще можно было прийти. Директор школы увидел порнографию в простом закрытом купальнике. Даже пионервожатые в СССР щеголяли в нарядах покруче. И если руководствоваться такой логикой, заступилась за учительницу Эвелина Блёданс, то добрую половину российских педагогов нужно было бы уволить.
Эвелина Блёданс, певица, телеведущая: «Это слитный купальник, а не какие-то эротические изыски. Это не что-то, обличающее ее порочные действия».
В поддержку Виктории снимки в купальниках выложили учительницы начальных классов из Калининграда, коллеги из Чебоксар и Хабаровск. Даже замминистра культуры Омской области Анна Статва, страшно представить, носит купальники. Позже эту фотку в поддержку Виктории, она, правда, удалила. Но флешмоб уже было не остановить.
Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ: «Откуда взялся этот идиотизм, когда каждая девушка на пляже обязательно хочет всем мыслимым и немыслимым зрителям выставить себя в этом виде? В этой ограниченной одетости? Зачем? Вы же понимаете, вы учите старшеклассников, гормоны всякие разные. Ну, зачем вы это делаете?»
Но мнение главного борца за нравственность разделяют не все его коллеги-депутаты, считающие, что научиться у Виктории Поповой есть чему.
Оксана Пушкина, депутат Госдумы РФ: «Достаточно красивая фигура. И с точки зрения ролевой модели, это правильная установка для девочек: не страдать анорексией и прочими заболеваниями. Предосудительного я ничего не вижу».
На самом деле фигура учительницы, ставшей моделью, не праздный вопрос для общества. И как говорят в самом агентстве, опубликовавшем фото Поповой без ее разрешения, избавление от комплексов — это великое дело, а не какая-нибудь порнография.
Екатерина Бредова, директор модельного агентства: «Это школа, это настоящие занятия, куда приходят девушки, чтобы получить какие-то знания. С ними занимаются хореограф и другие специалисты».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Еще неделю назад ее клеймили позором и даже успели выгнать из школы, утверждая, что «где это видано», учительница истории, и — полуголая. Но теперь Виктория Попова полностью оправдана. И, судя по всему, первого сентября она снова вернется в класс.
Виктория Попова, учитель истории: «Мы этот вопрос полюбовно решили. И пришли к общему консенсусу в этом вопросе».
Прийти к консенсусу было непросто. Если к нему вообще можно было прийти. Директор школы увидел порнографию в простом закрытом купальнике. Даже пионервожатые в СССР щеголяли в нарядах покруче. И если руководствоваться такой логикой, заступилась за учительницу Эвелина Блёданс, то добрую половину российских педагогов нужно было бы уволить.
Эвелина Блёданс, певица, телеведущая: «Это слитный купальник, а не какие-то эротические изыски. Это не что-то, обличающее ее порочные действия».
В поддержку Виктории снимки в купальниках выложили учительницы начальных классов из Калининграда, коллеги из Чебоксар и Хабаровск. Даже замминистра культуры Омской области Анна Статва, страшно представить, носит купальники. Позже эту фотку в поддержку Виктории, она, правда, удалила. Но флешмоб уже было не остановить.
Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ: «Откуда взялся этот идиотизм, когда каждая девушка на пляже обязательно хочет всем мыслимым и немыслимым зрителям выставить себя в этом виде? В этой ограниченной одетости? Зачем? Вы же понимаете, вы учите старшеклассников, гормоны всякие разные. Ну, зачем вы это делаете?»
Но мнение главного борца за нравственность разделяют не все его коллеги-депутаты, считающие, что научиться у Виктории Поповой есть чему.
Оксана Пушкина, депутат Госдумы РФ: «Достаточно красивая фигура. И с точки зрения ролевой модели, это правильная установка для девочек: не страдать анорексией и прочими заболеваниями. Предосудительного я ничего не вижу».
На самом деле фигура учительницы, ставшей моделью, не праздный вопрос для общества. И как говорят в самом агентстве, опубликовавшем фото Поповой без ее разрешения, избавление от комплексов — это великое дело, а не какая-нибудь порнография.
Екатерина Бредова, директор модельного агентства: «Это школа, это настоящие занятия, куда приходят девушки, чтобы получить какие-то знания. С ними занимаются хореограф и другие специалисты».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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