Иранские музыканты приехали в Петербург на концерт и футбол

Сегодня впервые в России и в Петербурге выступает Тегеранский симфонический оркестр.

Приезд музыкантов из Ирана не случаен. Единственный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии станет своеобразной поддержкой национальной сборной страны.



Помимо классических произведений западных и русских композиторов иранцы в виде исключения исполнят специально созданные композиции в народном стиле. Правда, в аранжировке, близкой к поп-музыке.



Девушки на выступление наденут концертные иранские платки русари, а все присутствующие на сцене повяжут ленты в цветах национального флага. Завтра в полном составе оркестр отправится на стадион болеть за сборную Ирана, которая 15 июня в Петербурге сыграет против команды Марокко.



Шахрдад Рохани, композитор, дирижер Тегеранского симфонического оркестра: «Мы все члены нашего оркестра (и мужчины, и женщины) поддерживают нашу национальную команду. И у меня на шее флаг Ирана — символ нашей национальной команды. Я тоже большой любитель футбола и очень поддерживаю и болею за команду. Сегодня поддерживаем музыкой, а завтра — кричалками. У нас всё готово».



Для исполнения народных произведений в поддержку сборной Ирана оркестранты привезли старинные национальные инструменты. Среди них — струнный тар — один из древнейших персидских инструментов.



Саба Табхи искренне болеет за «принцев Персии» — так называют в стране национальную сборную. Завтра она так же как и другие девушки оркестра лично будет наблюдать за матчем Марокко — Иран, ведь в Исламской республике женщинам приходить на стадион не разрешается.