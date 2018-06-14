Праздник «Алые паруса» изменит схему движения в центре Петербурга

«Алые паруса» на полторы недели ограничат движение в историческом центре города.

Некоторые улицы Северной столицы станут частично недоступны для автомобилистов уже завтра, 15 июня. Перекроют одну полосу Каменноостровского проспекта, Троицкого моста, Биржевой площади и Дворцовой набережной.



Более серьезные ограничения начнут действовать с 21 июня. На несколько часов будет полностью остановлено движение через Троицкий мост. А 23 июня во время праздника выпускников переправу закроют больше чем на сутки.



Также в этот день с 17:30 перекроют участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовый мост, Биржевую площадь и другие прилегающие к эпицентру праздника улицы.



Кроме того, автомобилистам надо внимательно отнестись к правилам парковки, запрет на которую будет действовать уже с полуночи 15 июня в некоторых местах исторического центра.